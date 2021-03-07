طلاب 14 كلية ومعهدًا يؤدون امتحانات اليوم بجامعة القناة

انطلقت صباح اليوم الأحد، ثانى أيام الأسبوع الثانى من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، بجامعة قناة السويس.





حيث شهدت امتحانات، اليوم الأحد، كلية، بالإضافة إلى المعهد الفنى للتمريض، وهى كلية التربية الرياضية والكلية المصرية الصينية وكلية التربية والآداب وكلية الصيدلة وكلية السياحة و كلية الألسن والتجارة وكلية الهندسة وكلية الزراعة وكلية العلوم وكلية الطب البيطرى وكلية الحاسبات والمعلومات.





وأشار الدكتور أحمد زكي، رئيس الجامعة، أن الامتحانات تسير بشكل هادئ و منتظم فى جميع الكليات، مؤكدا على التزام الجميع سواء الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو المراقبين بالاجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة طوال فترة الامتحانات.





من جانبه، قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات داخل الكليات

مشيدا بالمجهود الذى يقوم به عمداء ووكلاء الكليات والاساتذة الذين يضعون أسئلة الامتحانات وحرصهم على التواجد داخل اللجان الامتحانية والرد على اى استفسار يخص المادة.





كما أشاد نائب رئيس الجامعة بالمراقبين داخل اللجان الامتحانية وحرصهم على توفير المناخ المناسب للطلاب من أجل أداء الامتحانات فى راحة وهدوء.





والجدير بالذكر، أن الدكتور محمد شقيدف حرص على الاطمئنان على طالب كلية التمريض الذى أجريت له عملية الزائدة و حرص الطالب على أداء الامتحانات داخل لجنة خاصة بالكلية.