تستغرق 6 أيام.. ملياردير يبحث عن أشخاص لمرافقته في رحلة مجانية إلى الفضاء.. تفاصيل

دعا الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، ثمانية أشخاص من الجمهور للانضمام إليه في رحلة تستغرق 6 أيام حول القمر، وفقًا لتقرير عرضته قناة "CNN".





وقال الملياردير إنه يمكن لأى شخص التقديم من الآن وحتى 14 مارس وستكون الرحلة مجانية، مضيفا أنه من المقرر أن تنطلق الرحلة فى عام 2023 على متن صاروخ starship التابع لشركة "سبيس-إكس" التابعة لإيلون ماسك.





وقال مؤسس "سبيس-إكس"، إيلون ماسك، إن هذه الرحلة قد تذهب أبعد ماذهب اى انسان من كوكب الأرض، مضيفًا انها ستكون اول رحلة فضاء تجارية للبشر خارج مدار الأرض.





ويجب توافر شرطين في مقدمي الطلبات: يجب عليهم ان يسعوا إلى رفع الحدود فى مجال عملهم للذهاب إلى الفضاء، وأن يكونوا على استعداد لدعم زملائهم من أفراد الطاقم اثناء الرحلة .