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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط محطة مترو الأنفاق بجامعة الدول العربية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محيط محطة مترو الانفاق بجامعة الدول الكائنة بمنطقة المهندسين والتابعة للجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمشروع مترو الانفاق . 

وحرص المحافظ على متابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط المحطة بما يتوائم مع ذلك المشروع والإنجاز الضخم والمقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة لخدمة مواطني الجيزة .

وعاين المحافظ نسب التنفيذ لأعمال التنسيق الشامل للطريق والتي تضم انشاء أرصفة للمشاة ومواقع الدوران للطريق ومساحات خضراء ورصف طبقة الطريق لتيسير وتسهيل الحركة المرورية .

وكلف المحافظ خلال الجولة بضرورة تنفيذ أعمال التطوير علي اكمل وجه ومراعاة مسار الطريق والحارات المرورية بشارع جامعة الدول العربية والذي يعد من أكبر الشوارع بمحافظة الجيزة ويشهد كثافات مرورية علي مدار اليوم . 

كما وجه المحافظ رؤساء أحياء الدقي والعجوزة ومديرية الطرق بالتواجد الميداني والتنسيق والتعاون مع الشركة المنفذة وهيئة مترو الانفاق لإزالة اي معوقات وسرعة إنجاز الاعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد لها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق ورضوى حامد مدير مديرية الإسكان و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس و ياسر سامي رئيس حي العجوزة وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي ومسئولي المكتب الاستشاري والشركة المنفذة ومترو الأنفاق.

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