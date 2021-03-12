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محافظات

حريق بمول شهير في العتبة.. تفاصيل

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:13 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
نشب حريق في العقار رقم ٣ ميدان العتبة (مول عبدالشافى) بحى الموسكى صباح اليوم، وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار لبيان مدى تأثره من الحريق .

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب الحريق بالعقار وعلى الفور إنتقل مسئولوا الحماية المدنية و الغاز والكهرباء والاسعاف والحى لمكان الحادث .

وتبين أن الحريق نشب بالدور الثاني والثالث بالعقار المكون من أرضى + ٣ أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية بسبب ماس كهربائى والدور الثاني والثالث عبارة عن محلات ومخازن اكسسوار موبايلات وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق دون إصابات أو وفيات . 

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .
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