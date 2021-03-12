حريق بمول شهير في العتبة.. تفاصيل

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب الحريق بالعقار وعلى الفور إنتقل مسئولوا الحماية المدنية و الغاز والكهرباء والاسعاف والحى لمكان الحادث .





وتبين أن الحريق نشب بالدور الثاني والثالث بالعقار المكون من أرضى + ٣ أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية بسبب ماس كهربائى والدور الثاني والثالث عبارة عن محلات ومخازن اكسسوار موبايلات وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق دون إصابات أو وفيات .





ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .