حريق بمول شهير في العتبة.. تفاصيل

نشب حريق في العقار رقم ٣ ميدان العتبة (مول عبدالشافى) بحى الموسكى صباح اليوم، وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار لبيان مدى تأثره من الحريق .
كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب الحريق بالعقار وعلى الفور إنتقل مسئولوا الحماية المدنية و الغاز والكهرباء والاسعاف والحى لمكان الحادث .
وتبين أن الحريق نشب بالدور الثاني والثالث بالعقار المكون من أرضى + ٣ أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية بسبب ماس كهربائى والدور الثاني والثالث عبارة عن محلات ومخازن اكسسوار موبايلات وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق دون إصابات أو وفيات .
ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .