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محافظات

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

السبت 13/مارس/2021 - 03:04 م
صدى البلد
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 7 سفن.

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم، إلى تداول 10000 طن بضائع و415 شاحنة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع و277 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات (4000) طن بضائع و(138) شاحنة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم السبت، لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء، أمس الجمعة، ثلاث سفن وهى الحرية ، محبة، نما اكسبريس فيما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وبريدج.

كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة جوبال تريدر.
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