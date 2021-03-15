التموين: المشروع القومى للصوامع ساهم فى الحفاظ على القمح ومنع إهداره

قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إن المشروع القومى للصوامع يعتبر واحدا من أهم المشروعات الاستراتيجية التى تقوم بها الدولة، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار المذاع على قناة " دى إم سي" أن ما قبل 2011 كانت السعة التخزينية تصل لـ 1.6 مليون طن تخزين.





ولفت إلى أنه اليوم تم الوصول لـ 3.4 مليون طن تخزين، مؤكدًا أن المشروع القومى للصوامع ساهم فى الحفاظ على القمح و منع إهداره.





وأشار إلى أن الهادر فى الماضي كان يصل لـ 10 % وكانت المليارات تضيع، ولكن فى الفترة الأخيرة يتم الحفاظ على القمح.





وأوضح أنه تم افتتاح صومعة برقاش بطاقة تخزينية 60 ألف طن ضمن المشروع القومي للصوامع.



