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أخبار العالم

قاتل سيدفع الثمن.. بايدن يتوعد بوتين بكلمات تحذيرية خطيرة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:00 م
بوتين وبايدن
بوتين وبايدن
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شيماء مصطفى
توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأمريكية، واصفًا إياه بـ"القاتل".

جاء ذلك بعد أن أصدر مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية تقريرًا يفيد بأن بوتين، سمح على الأرجح بمحاولات تشويه بايدن، والتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي، لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.  

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أمس الثلاثاء، إنه حذر بوتين من رد محتمل خلال محادثة هاتفية تمت بينهما في أواخر يناير.

وأضاف بايدن "سيدفع الثمن.. لقد تحدثنا طويلًا، أعرفه جيدًا نسبيًا.. حيث بدأت المحادثة بقولي: "أنا أعرفك وأنت تعرفني. إذا ثبت حدوث ذلك، فكن مستعدًا".

وعندما سأله المذيع "إذا تعرف فلاديمير بوتين حقًا.. هل تعتقد أنه قاتل؟"، فرد بايدن بـ"نعم".

ومع ذلك، أكد أن بلاده من الممكن أن تتعاون مع روسيا في إطار مصلحتهما المشتركة"، مشيرًا إلى قراره بتمديد معاهدة "ستارت 2" مع موسكو.
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