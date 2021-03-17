اجتماع القادة قيد الدراسة.. لقاء مرتقب بين وزيري خارجية تركيا واليونان الشهر المقبل

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إنه سيلتقي بنظيره اليوناني نيكوس ديندياس في تركيا يوم 14 أبريل المقبل.





يأتي ذلك بعد استئناف أعضاء حلف الناتو المحادثات المتعلقة بالبلدين للبحث عن أرضية مشتركة في النزاع البحري المستمر منذ عقود.





ووفقا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، قال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة: "سنعقد اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية في الفترة المقبلة".





وأضاف: "نعتقد أنه من المفيد أن تكون هذه المحادثات على مستوى القادة أيضا، لذلك عندما يأتي نيكوس ديندياس إلى أنقرة، سنناقش أيضا اجتماع رئيسنا رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس".





وقالت مصادر دبلوماسية يونانية إن الاجتماع بين وزيري الخارجية سيعقد "إذا كانت الظروف مناسبة".





واستأنف الجانبان المحادثات الاستكشافية بعد توقف دام خمس سنوات في يناير وعقدا جولتين من المحادثات منذ ذلك الحين.



