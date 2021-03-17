ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اجتماع القادة قيد الدراسة.. لقاء مرتقب بين وزيري خارجية تركيا واليونان الشهر المقبل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:05 م
لقاء مرتقب بين وزيرا
لقاء مرتقب بين وزيرا خارجية تركيا واليونان الشهر المقبل
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إنه سيلتقي بنظيره اليوناني نيكوس ديندياس في تركيا يوم 14 أبريل المقبل.

يأتي ذلك بعد استئناف أعضاء حلف الناتو المحادثات المتعلقة بالبلدين للبحث عن أرضية مشتركة في النزاع البحري المستمر منذ عقود.

ووفقا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، قال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة: "سنعقد اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية في الفترة المقبلة".

وأضاف: "نعتقد أنه من المفيد أن تكون هذه المحادثات على مستوى القادة أيضا، لذلك عندما يأتي نيكوس ديندياس إلى أنقرة، سنناقش أيضا اجتماع رئيسنا رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس".

وقالت مصادر دبلوماسية يونانية إن الاجتماع بين وزيري الخارجية سيعقد "إذا كانت الظروف مناسبة".

واستأنف الجانبان المحادثات الاستكشافية بعد توقف دام خمس سنوات في يناير وعقدا جولتين من المحادثات منذ ذلك الحين.

ومن المعروف أن الجانبين تحدثا عن مناطق ذات سيادة ومناطق بحرية، وهي قضية الخلاف الوحيدة التي وافقت اليونان على الحديث عنها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رد غير متوقع.. أول تعليق من أثينا على عرض تركيا استئناف المحادثات بدون شرط

قبل يوم من بدء المفاوضات مع أوروبا.. تركيا تحاول إظهار «نوايا حسنة»

بعد 5 سنوات من تعليقها.. بدء المحادثات اليونانية التركية في إسطنبول

بعد سبه واتهاماته للكتلة .. أردوغان يجمّل وجه تركيا أمام بروكسل هربا من أزمة اقتصادية حتمية

اليونان: خيار العقوبات مرتبط باستمرار تركيا في وقف التصعيد بشرق المتوسط

ترشيحاتنا

وفاة ريم الغزالي نجمة ستار أكاديمي بعد صراع مع المرض

تزامنًا مع عيد الأم وقرب رمضان .. "كلنا واحد" توفر سلع ومنتجات بتخفيضات 60%

الوفاة طبيعية.. مصادر تنفي مقتل داعية إسلامي خلال مشاجرة في الإسماعيلية

في ذكرى ميلاده .. قصة وفاة صلاح منصور المأساوية

وفاة رضا حميدة نجم الزمالك السابق في منزله

في ذكرى ميلاد صلاح منصور .. قصة وفاة ابنه المأساوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. علاج الانزلاق الغضروفي بطرق مختلفة.. أعراض خفية لمرض السكري

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور

سعر ومواصفات سيارات جي ام سي يوكن 2021 في السعودية