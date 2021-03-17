أحمد موسى: المصريون لديهم ثقة كبيرة في القيادة السياسية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جميع المصريين لديهم ثقة كبيرة فى القيادة السياسية، موضحًا أن جميع الملفات التى عملت بها القيادة السياسية من 2013 نجحت.





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تعمل بطريقة مميزة وبهدوء؛ وذلك من أجل تحقيق المصالح لجميع الدول.





ولفت أحمد موسى إلى أن إثيوبيا لن تقوم بالملء الثانى للسد، وأن مصر لن تسمح لها.





وتابع أحمد موسى، أن إثيوبيا مازالت تستخدم أساليبها المستفزة بخصوص سد النهضة، و أن الملء الأول للسد يعد شيئًا واحدًا، لكن الملء الثاني 10 أشياء، ولن يحدث.





ولفت أحمد موسى، إلى أن الملء الثانى يعد تهديدًا للأمن القومى المصري، ويهدد حياة المصريين والسودانيين.





وأشار إلى أن الخارجية المصرية عليها أن تصدر بيانا عاجلا بشأن تصريحات إثيوبيا الأخيرة.



