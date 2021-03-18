ماجد نجم: العمل بمنشآت جامعة حلوان الأهلية الجديدة يسير بخطى سريعة

تستكمل جامعة حلوان جهودها فى إنشاء الجامعة الأهلية التطبيقية الجديدة تحت رعاية وإشراف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور محمد عبد الحميد النشار وكيل مؤسسي جامعة حلوان الحديثة الأهلية.









وقد صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان حول مستجدات إنشاء الجامعة أن العمل فى إنشاء الجامعة يسير على قدم وساق ويجرى بخطى سريعة ومتلاحقة تواكب حركة الإنشاءات.









وأضاف نحم أن الجامعة الاهلية الجديدة تسهم في إتاحة تعليم ذى جودة عالية ومتميزة من خلال برامج تعليمية حديثة تلبى متطلبات العصر، وبنية أساسية متطورة تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية في مجالات مختلفة.









كما تهدف الجامعة الجديدة إلى التميز المبني على معايير الجودة المصرية والعالمية، بالإضافة إلى خدمة المجتمع وتنمية البيئة في مصر بشكل عام، والبيئة المحيطة بالجامعة بشكل خاص.









وقد تم وضع حجر أساس جامعة حلوان الأهلية عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء 15 جامعة أهلية جديدة، في إطار المشروع القومى لإنشاء جامعات أهلية فى مختلف محافظات الجمهورية، ترتكز الدراسة الأكاديمية فيها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل داخل مصر و خارجها.