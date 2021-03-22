أستاذ هندسة النقل والطرق : المجتمع الدولي يشيد بما يتم من مشروعات في مصر .. فيديو

قال دكتور حسن مهدي أستاذ هندسة النقل والطرق بجامعة عين شمس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بتطوير قطاع النقل باعتباره الداعم الأساسى لمشروعات البنية التحتية والاستثمار.





وأضاف مهدي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز ان المجتمع الدولى أشاد بما يتم من مشروعات في مصر من تطوير البنية التحتية ومشروعات الطرق والنقل.





وتابع أستاذ هندسة النقل والطرق بجامعة عين شمس أنه يتم العمل على تطوير نظم سكك حديد مصر وضخ دماء جديدة من عربات نقل ركاب جديدة وبضائع إضافة إلى مشروع القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الادارية الجديدة بالعاشر من رمضان.



