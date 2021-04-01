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حوادث

ذئب كرداسة.. استدرج طفلة 9 سنوات بـ حجة اللعب مع ابنة شقيقته واغتصبها أكثر من مرة

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:41 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تجرد ذئب بشري لم يكمل بعد عامه العشرين من مشاعره، وتعدى جنسيا على طفلة في عمرها التاسع، وهتك عرضها بعد استدراجها لشقة خاصة به بمنطقة كرداسة بالجيزة بحجة اللعب مع ابنة شقيقته.


تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من والدة الضحية، اتهمت خلاله مالك سوبر ماركت بمنطقة ناهيا التابعة لمدينة كرداسة، بهتك عرض طفلتها أسيل والتعدى عليها جنسيا أكثر من مرة.


وأيدت الأم في أقوالها أمام الجهات الأمنية، أنها علمت بالواقعة بالصدفة، حين طلبت من شقيقتها الذهاب لشراء احتياجاتهم من السوبر ماركت إلا أن الأخيرة رفضت ذلك، وبسؤالها أقرت بأنها لن تذهب في وجود الشاب ع مالك السوبر ماركت.


وكانت المفاجأة، حيث قالت الأم إن شقيقتها أخبرتها بقيام الشاب بالتعدى جنسيا على طفلتها أسيل، وإنها لم تخبرها لخوفها منها، وعلى الفور توجهت الأم بالطفلة لطبيب وتبين إصابة الطفلة بتهتك جزئي في غشاء بكارتها وسحجات في المناطق التناسلية.


وحررت الأم محضرا يتهم مالك السوبر ماركت باغتصاب طفلتها وهتك عرضها، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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