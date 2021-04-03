ليفربول ضد آرسنال .. 30 دقيقة سيطرة من رفاق محمد صلاح دون خطورة

سيطر التعادل السلبي على مجريات الـ30 دقيقة الأولي من مباراة أرسنال وليفربول في الجولة الـ 30 من الدوري الانجليزي على ملعب "الأمارات".

وشهدت الدقائق الأول حتى اللحظة تمريرات بين لاعبي فريق ليفربول في منتصف الملعب في محاولة لإيجاد ثغرة في دفاع المنافس.

مع تسديدتين لفريق ليفربول كانت أخطر كرة من رأسية ماني في الدقيقة ٢٦.