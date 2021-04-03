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رياضة

ليفربول ضد آرسنال .. 30 دقيقة سيطرة من رفاق محمد صلاح دون خطورة

السبت 03/أبريل/2021 - 09:27 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سيطر التعادل السلبي على مجريات الـ30 دقيقة الأولي من مباراة أرسنال وليفربول في الجولة الـ 30 من الدوري الانجليزي على ملعب "الأمارات".

وشهدت الدقائق الأول حتى اللحظة تمريرات بين لاعبي فريق ليفربول في منتصف الملعب في محاولة لإيجاد ثغرة في دفاع المنافس.

مع تسديدتين لفريق ليفربول كانت أخطر كرة من رأسية ماني في الدقيقة ٢٦.

ويحتل ليفربول حامل اللقب المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن آرسنال التاسع.

ويسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني، للتخلص من الكبوة المحلية والموسم المحلي الكارثي، بتقديم نقطة أفضل أمام آرسنال، وهو ما يسعى إليه أيضًا مايكل أرتيتا مدرب الجانرز.

وأكد يورجن كلوب خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة أن "فيرمينو عاد"، لكن ديفوك أوريجي وكويفن كيليهر ظلوا غائبين.


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