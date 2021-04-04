إجراء ٣ عمليات استئصال أورام سرطانية بمستشفى السعديين بمنيا القمح

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وبعد التشغيل التجريبي لقسم الأورام الجديد بمستشفي السعديين المركزي، قام الفريق الطبي بقسم الأورام بالسعديين، بقيادة الدكتور طه عبدالوهاب أستاذ جراحة الأورام بجامعة الزقازيق، والدكتور حسام حسني الهادي أخصائي الجراحة العامة بالسعديين، والدكتور سمير محمد أخصائي التخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، وبإشراف الدكتور أحمد بحلاق مدير المستشفي، بإجراء ٣ عمليات جراحية ذات مهارة خاصة لإستئصال أورام سرطانية، منها إستئصال ورم ضخم بالمستقيم والقولون، وجميع الحالات جيدة وتحت الملاحظة الطبية، وجاري تحضير المرضي للعلاج الكيماوي بعد استقرار حالتهم الصحية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن إجمالي عدد حالات جراحة الأورام بالمستشفي بلغ ٢٢ حالة حتي الآن، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية ً الشكر لأستاذ جراحة الأورام بجامعة الزقازيق، ومدير المستشفي، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة