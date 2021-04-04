عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء ٣ عمليات استئصال أورام سرطانية بمستشفى السعديين بمنيا القمح

اجراء العمليات الجراحية
اجراء العمليات الجراحية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وبعد التشغيل التجريبي لقسم الأورام الجديد بمستشفي السعديين المركزي، قام الفريق الطبي بقسم الأورام بالسعديين، بقيادة  الدكتور طه عبدالوهاب أستاذ جراحة الأورام بجامعة الزقازيق، والدكتور حسام حسني الهادي أخصائي الجراحة العامة بالسعديين، والدكتور سمير محمد أخصائي التخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، وبإشراف الدكتور أحمد بحلاق مدير المستشفي، بإجراء ٣ عمليات جراحية ذات مهارة خاصة لإستئصال أورام سرطانية، منها إستئصال ورم ضخم بالمستقيم والقولون، وجميع الحالات جيدة وتحت الملاحظة الطبية، وجاري تحضير المرضي للعلاج الكيماوي بعد استقرار حالتهم الصحية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن إجمالي عدد حالات جراحة الأورام بالمستشفي بلغ ٢٢ حالة حتي الآن، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية ً الشكر لأستاذ جراحة الأورام بجامعة الزقازيق، ومدير المستشفي، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة

ترشيحاتنا

زاهي حواس يحسم الجدل ويكشف سر جمال شعر الملكة تي

تعليق يسري نصر الله بعد حصوله على لقاح كورونا

حقوق النواب تتفقد مشروعات حياة كريمة بالصعيد: سوهاج يتوفر بها فرص استثمارية واعدة..ومطالب بطرح حوافز لتشجيع الاستثمار

موجز السوشيال: محمد رمضان يستعرض سياراته.. وشريف منير في غرفة العمليات

رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق يكشف تورط إسرائيل فى مخطط ضد المملكة

مجلة فرنسية: موكب المومياوات عرض غير مسبوق لملوك الفراعنة في شوارع القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

مستشار السيسي يكشف تفاصيل الموجة الثالثة لكورونا والأعراض الجديدة.. فيديو

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

أغلق بالشمع الأحمر.. حسن شاكوش يخالف القانون ويفتتح كوفي شوب بدون ترخيص

مذبحة في بيراميدز نهاية الموسم .. رحيل كل اللاعبين الكبار

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

الكويت.. قرار عاجل بشأن محاكمة الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية والدفاع السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: النَّفْخَةُ (قصيدة شعر)

المهندس محمد المنزلاوي يكتب: فخور ببلدي

داليا السواح تكتب: مصر تبهر العالم

المزيد