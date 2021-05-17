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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بإنتاج المحاصيل الزراعية بجنوب وشرق المحافظة

توفير ٢٠٠٠ رأس ماشية
توفير ٢٠٠٠ رأس ماشية بمحطة تسمين الماشية بأسعار تنافسية كمر

عقد  اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين اجتماعا لمتابعة  الموقف في الإنتاج الزراعي بالمحافظة وذلك بحضور المهندس كامل تويج مدير مديرية الزراعة ومسئولي منطقة سهل الطينة.

 

حيث اطلع المحافظ على آخر المستجدات في حصاد القمح والذي يشهد هذا العام  زيادة المساحة المنزرعة عن الأعوام السابقة.

 

وأشاد المحافظ  بجهود المزارعين الذين نجحوا في تحويل الأراضي بجنوب وشرق المحافظة إلى أراض تنتج أجود وأفضل المحاصيل الزراعية وإنتاجية عالية.



وأشار إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد 15 ألفا و600 فدان، منهم 3200 فدان بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، والباقي بالجنوب، وأن إجمالي ما جرى توريده حتى الآن ٥٥٠٠ طن.

 

مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجرى اتباعها بالحقل، خاصة ارتداء المزارعين والعمال للأدوات الوقائية، ضمن الإجراءات التي تنتهجها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

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وفى سياق متصل عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين ، اجتماعا ، لمتابعة سير العمل وتجهيزات محطة تسمين الماشية بمنطقة القابوطى الجديد وذلك ضمن الاستعداد المبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة  والدكتور فؤاد البدويهى مدير محطة تسمين الماشية.

 

وأكد محافظ بورسعيد أن محطة تسمين الماشية التي تعد واحدة من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية ستوفر حوالى ٢٠٠٠ رأس ماشية ، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك ، مؤكدا على أن المحطة توزع لعدد من المحافظات وكذلك منافذ البيع بالمحافظة لتغطية احتياجات السوق   بأسعار تنافسية تقل عن أسعار السوق المحلى وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك ، مؤكدا على توفير كافة الدعم للمحطة لتوفير كافة المتطلبات من الماشية المواطنين خلال عيد الأضحى .

 

وأشار المحافظ أن محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

 

وأضاف أنه سيتم الحجز لعجول الأضاحي والخراف الحية بأسعار مميزة أقل من مثيلاتها في الأسواق قريبا ،وسيتم توفير اللحوم بأسعار مناسبة أيضا بجميع المنافذ والسيارات المنتشرة بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد استعدادا لعيد الأضحى.

 

يشار إلى أن المشروع يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.

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