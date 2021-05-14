استجابة لأولياء الأمور والنواب.. امتحانات إعدادية بورسعيد أول يونيو

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بدء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي - الشهادة الاعدادية - في الأول من يونيو بدلًا من الموعد السابق وهو 22 مايو، استجابة لأولياء الأمور والسادة النواب، تيسيرًا على أبنائنا الطلاب، وزيادة تركيزهم قبل بدء الامتحانات

وأشار المحافظ،، إلى أن الامتحانات ستكون من الأول من يونيو حتى العاشر من نفس الشهر وسط إجراءات احترازية ووقائية، حرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

مواعيد امتحانات الشهادة الاعدادية: الثلاثاء 1 يونيو مادة الجبر والإحصاء، والخميس 3 يونيو مادة الهندسة، السبت 5 يونيو مادة العلوم، والإثنين 7 يونيو مادة اللغة العربية، الأربعاء 9 يونيو مادة اللغة الأجنبية، والخميس 10 يونيو مادة الدراسات الاجتماعية.