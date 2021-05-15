رئيس مياه القناة: استمرار الطوارئ وإصلاح الأعطال المفاجئة ثالث أيام العيد

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم السبت، عن إصلاح عدد من الأعطال والكسور المفاجئة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، في محافظات القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مع استمرار حالة الطوارئ، العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة العيد، وذلك لمجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ علي مدار الساعة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من جميع اعمال الصيانة المطلوبة لخطوط طرد محطة صرف صحي مدينة المستقبل فجر اليوم وتم ضخ المياه للمواطنين، وإصلاح عطل مفاجئ في خط المياه الرئيسي 300 مم المغذي لمدينة القنطرة شرق، برئاسة محمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة، والمهندس نبيل عازر نائب مدير المنطقة، كما تم تسليك وتطهير شبكات الصرف الصحي بقرية التقدم برئاسة هشام الكتاتني رئيس شبكات الصرف الصحي، وإشراف المهندس محمد بهاء مدير منطقة القنطرة شرق.

كما تم إصلاح عطل مفاجئ في خط ضغط المياه الخاص بمنظومة الكلور بقطر 6 بوصة بمحطة مياه الكيلو 19، واصلاح انفجار وتسريب مياه بعداية حديد قر 10 بوصة اعلي كوبري ابوخليفة، بالإضافة الي تشحيم وتغير واير لمنظومة اتزان وعوامة الخزان المغذي لمحطة القنطرة، برئاسة المهندس محمد ماضي رئيس منطقة القنطرة غرب، كما تم إصلاح عطل في خط مياه قرية فنارة بقطر 6 بوصة برئاسة عادل العمدة رئيس منطقة فايد، وتم اصلاح كسر في خط مياه 4 بوصة بقرية السلام تحت إشراف مباشر من محمود حسونة رئيس منطقة القصاصين.

وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، بالتجاوب الفوري والسريع وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات في فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مضيفا علي المتابعة المستمرة لرؤساء القطاعات والمناطق غرفة طوارئ، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع استمرار منع أجازات جميع العاملين في المواقع الهامة، بالإضافة الي متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه يتابع وبنفسه بصفة شخصية البيان الإحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها، لعمل التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً على مدار لـ 24 ساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة لأهالي ومواطني إقليم القناة.

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