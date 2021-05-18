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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة المنوفية يعقد مجلس جامعة طارئ "أون لاين"

صدى البلد

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة مجلس جامعة طارئ "أونلاين" مع نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات لمتابعة سير العمل بالكليات وآخر الاستعدادات لامتحانات نهاية العام الجامعى الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

كما ناقش مبارك سير امتحانات الميد تيرم وسبل تطبيقه بمختلف الكليات ووضع مقترحات لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ القرار النهائى بشأنها.

وشدد مبارك على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة الضوابط العامة فى وضع الجداول وتقليل نسب تواجد الطلاب بالمدرجات والتنسيق بين الكليات المتواجدة في أماكن متقاربة لمنع التكدس، مؤكدا كما على متابعة المحاضرات النظرية "أونلاين" للانتهاء من المقررات.

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