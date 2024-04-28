أخصائية تغذية علاجية تكشف عن مخاطر كبيرة للأملاح على الصحة

أكدت الدكتورة سارة المهدي، اخصائية التغذية العلاجية، أن الأملاح الموجودة في الفسيخ والرنجة لها أضرار كبيرة على الجسم، مشيرة إلى أنها تعمل على تجميع السوائل تحت الجلد 10 أضعاف الشخص المصاب بمرض السكر، وزيادة الأملاح.

وقالت سارة المهدي، خلال تقديمها برنامج "صحتك وبس"، عبر فضائية "ًصدى البلد2"، ان الأملاح أيضا تسهم في التأثير على الكلى، ووجود حصوات عليها أو الحالب، إضافة إلى أنه تؤثر على الركبة.

وتابعت اخصائية التغذية العلاجية، أن الأملاح أيضا تساهم في زيادة الوزن، مؤكدا أنه لابد من اتباع نظام غذائي صحي للتغلب على تلك الأملاح.