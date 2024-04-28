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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس الزمالك يوفر عددا من التذاكر لحضور مباراة دريمز الغاني

صدى البلد

نجح  مجلس إدارة نادي الزمالك في توفير عدد من التذاكر المجانية للجالية المصرية في غانا، لحضور  مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد.

وحرص الدكتور حسام المندوه أمين صندوق الزمالك ورئيس بعثة الفريق في غانا، وعبد الواحد السيد مدير الكرة على توزيع التذاكر على أعضاء  الجالية المصرية في غانا، و المشجعين القادمين من مصر لمؤازرة الفريق.

 

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً  من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعثة الفريق دور نصف النهائي سيف الجزيري عبد الواحد السيد قائمة الزمالك مصطفى الزناري

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