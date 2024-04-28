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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الفرنسي يصل إسرائيل الثلاثاء ويلتقي عددا من المسؤولين

ستيفان سيجورنيه
ستيفان سيجورنيه

يصل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى إسرائيل، يوم الثلاثاء القادم، في زيارة يلتقي خلالها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية ورون ديرمر، وكذلك مع مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي.

ووصل  سيجورنيه، اليوم في زيارة دبلوماسية إلى لبنان، بهدف التهدئة ومنع المزيد من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "الغرض من الزيارة هو منع التصعيد الإقليمي وزيادة تدهور الوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان".

ووفقا لوزارة الخارجية فأنه بعد زيارته لبنان سيتوجه سيجورنيه للقاءات سياسية في السعودية ومنها يزور إسرائيل.

يذكر أن حزب الله سبق أن أوضح في الماضي أنه لن يدخل في أي نقاش بشأن الوضع الأمني ​​حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. 

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