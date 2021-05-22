شخصيات أثرت فى التاريخ المعاصر.. السفيرة فايزة أبو النجا رمز المرأة البورسعيدية

السفيرة فايزة ابو النجا

- لعبت دور بارز فى ملفات تعظيم استفادة مصر من المساعدات الخارجية وديون مصر الخارجية

- مثلت رئيس الجمهوريه من خلال رئاستها لعدد من الوفود المصرية فى المؤتمرات و القمم الدولية

- شغلت ابو النجا فى الفتره1999-2001 منصب مندوب مصر الدئم لدي مقرها الاوروبي للامم المتحدة فى جنيف

- مستشارا لرئيس الجمهوريه لشئون الامن القومي و هكذا اصبحت اول سيده يتم تعيينها ف مثل هذا المنصب ف مصر و العالم العربي

تظل بورسعيد زاخرة بكوادرها على مدار العصور التى اثرت الوطن فى شتى المجالات وكذا بينهم من قدم روحه ودمائه فداء لارض مصر الطاهرة ومن بن هؤلاء الكوادر و السفراء تربعت المرأة البورسعيدية على قمة العطاء الوطنى وبينهم السفيرة فايزة ابو النجا

ولدت فايزة ابو النجا فى مدينة بورسعيد فى الثاني عشر من شهر نوفمبر عام 1951 وهي زوجة السفير هشام الزميتي سفير جمهورية مصر العربيه لدي اليابان .

وقد تخرجت فايزة ابو النجا من كلية التجاره بجامعة القاهرة عام 1973 وكانت الاوائل فى دفعتها و تابعت دراستها العليا بجامعه العليا القاهرة عام 1973-1975 ثم حصلت علي دبلوم دراسات دبلوماسيه من المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجيه عام 1976 ثم دبلوم الادراة العامه من من المعهد الوطني للادارة باريس عام 1977 باللاضافه الي ماجستير العلوم السياسيه و العلاقات الدوليه من معهد الدراسات العليا التابع لجامعه جنيف عام 1989 كما تم منحها الدكتوراه الفخريه من جامعة قفقاز فى اذربيجان عام 2007 .

وبالاضافه الي ان ابو النجا كانت مسؤلة عن ادارة و تعظيم استفادة مصر من المساعدات الخارجيه (مساعدات التنميه الشامله) و كانت ايضا الوزيره المسوله عن ادارة السياسات المتعلقه بديوان مصر الخارجيه وبالتالي قامت نشط بدور نشط ف متابعة و تفعيل اعلان باريس وخطه عمل اكرا .

وقد بدت ابو النجا مشوارها المهني بالانضمام الي السلك الدبلوماسي عام 1975 ثم تم تعيينها عضوا بالبعثه الدائمة لجمهورية مصر العربيه مصر العربيه لدي الامم المتحده فى نيويورك 1979-1984.

وخلال تقليدها لمنصبها الوزاري مثلت ابو النجا رئيس الجمهوريه من خلال رئاستها لعدد من الوفود المصريه فى القمه العالميه للشيخوخه بمدريد وفي مؤتمر القمه العالمي للتنميه المستدامه ف جومانسبرج وكلاهما خلال عام 2002 وكذلك مؤتمرات القمه الافريقيه وقمم عدم الانحياز و القمم الاسلاميهف كوالالمبور عام 2003 والقمه والاولي لمنتدي الهند-افريقيا ف نية دلهي عام 2008 وخلال عام 2009 فى قمة الكوميسا لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات ف زيمبابوي ومؤتمر دربن للمتابعه ف جنيف وغيرها كما مثلت مصر ف عدة مؤتمرات للامم المتحده بالاضافه الي اجتماعات المنتدي الاقتصادي العالمي ف دافوس بسويسر عام 2004 و المنتدي الاقتصادي ف جده عام 2005 بالاضافه العديد من المنتديات الاخري .

وفي عام1987 وعملت منسقا لفريق الدفاع المصري برئاسة السفير\نبيل العربي ف لجنة هيئة تحكم طابا ف جنيف والتي اصدرات حكمها لصالح مصر بعد جلسات استماع قانونيه و دبلوماسيه طويله وشاقه مما ادي الي استعادة مصر لسيادتها بالكامل علي شبه جزيرة سيناء .

وقبل انضمامها الي مجلس الوزاره شغلت ابو النجا فى الفتره1999-2001 منصب مندوب مصر الدئم لدي مقرها الاوروبي للامم المتحدة فى جنيف ولدي منظمه التجاره العالمية ومؤتمر نزع السلاح ومنظمات دوليه اخري مقرها جنيف وهكذا اصبحت اول سيدة ف مصر تتقلد مثل هذه المناصب .

وقد لعبت ابو النجا من خلال هذه المناصب دورا نشطا عبر مشاركتها فى العديد من الموتمرات الدوليه الهامه كنائب لرئيس الوفد المصري والتي كان من اهمها المؤتمرات الوزاريه لمنظمة التجارة العالميه ف كل من سياتل 1999 والدوحه2001 وغيرها وكرئيس الوفد المصري فى مؤتمر الامم المتحده لمناهضة العنصريه ف دربن عام 2001 وخلال الفتره من 1997 -1999 شغلت فايزة ابو النجا منصب نائب مساعد وزير الخاريجه للعلاقات الافريقيه الثنائية حيث لعبت دورا باروا ف تحسين العلاقات التعاون بين مصر و الدول الافريقيه.

وفي عام 2008 تم تعيين ابو النجا تم تعيين ابو النجا عضوا ف المجلس الاعلي للعلوم و التكنولوجيا كما اختيرت عضوا ف مجلس امنا مكتبة الاسكندريه وتراس جمعية الاصدقاء واحة سيوه وف نوفمبر 2010 انتخبت ابو النجا لعضويه مجلس الشعب المصري عن دائرة بورسعيد مسقط راسها .

وفي فبراير 2011 اضيفت حقيبة وزارة التخطيط الي مسئوليات ابو النجا ف اول حكومه بعد الثوره حيث عينها المجلس العلي للقوات المسلحه وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي لتكون بذلك اول امراة مصريه تتولي مسئولية التخطيط و التعاون الدولى معا ف الحكومه المصريه. وبعد النجاح الساحق لثورة 25 يناير اعرب شباب ائتلاف الثوره بترحيبهم باستمرار فايزة ابو النجا ف حكومات الثوره المتتاليه برئاسة السيد الدكتور\ احمد شفيق والدكتور\ عصام شرف و الدكتور\ كمال الجنزوري كوزيره للتخطيط والتعاون الدولي و اضاف الي مسئولياتها منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومه المصريه (ديسمبر 2011)

وقد اختيرت ابو النجا ايضا عضوا باللجنه الاستشاريه للشخصيات البارزه بالمنظمه الدوليه لحقوق الملكيه الفكريه وفي عام 2011 و اصبحت محافظا لمصر لدي كل من البنك الدولي و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي ونائب محافظ لدي المصرف العربي للتنميه الاقتصادي ف افريقيا .

وعينت عضوا ابو النجا عام 2002 رئيسا للجنه القوميه لازالة الالغام و تنمية الساحل الشمالي الغربي بمصر وايضا عضوا ف المجموعه الاقتصاديه الوزاريه والعديد من اللجان الوزاريه المعنيه بوضع سياسات التخطيط الاقتصادي وادارة الدين الخارجي و الاستثمار و التوظيف وتطوير الكوادر البشريه كما عينت عضوا ف المجلس الاعلي للتخطيط والعديد من اللجان ومجالس الاداره وفي نوفمبر 2007 وتم تعيين ابو النجا عضوا ف المجلس الاعلي للاستخدامات السليمه للطاقه النوويه.

تم تعيين الدكتوره فايزه ابو النجا ف نوفمبر 2014 مستشارا لرئيس الجمهوريه لشئون الامن القومي و هكذا اصبحت اول سيده يتم تعيينها ف مثل هذا المنصب ف مصر و العالم العربي و قد عينت ف نوفمبر عام 2001 ف منصب وزيره الدوله للشئون الخارجيه المسؤلة عن التعاون الدولي ومنذ بداية ممارستها لمهام وظيفتها قامت بنشاط مكثف داخل الوزارة بغرض اعادة هيكلة قطاعاتها تحديث اختصاصاتها بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين مصر ومختلف دول العالم علي المستوي الثنائى و المستوي المتعدد الاطراف كما قامت بفتح مجالات جديدة للتعاون خاصة في افريقيا و اسيا الوسطي وبعد ثلاث سنوات تمت مكافاتها علي النتائج التي حققتها و تحديدا عام 2004 حيث تم تعيينها وزيرة لوزراة التعاون الدولي المنشاه حديثا و في فبراير 2011 تم اضافة حقيبة وزارة التعاون التخطيط بتعيين ابو النجا وزيرة للتخطيط لتكون اول امراه مصريه تتولي هذه الحقيبه ف تاريخ البلاد

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