نشرة الفن .. نقل خالد عليش إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية .. وانفصال أحمد سعد وخطيبته

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية التي كان أبرزها انفصال أحمد سعد عن خطيبته علياء بسيوني ،نقل خالد عليش إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

تصدرت الفنانة ديانا هشام تريند جوجل بعد صورتها مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى فى إحدى المناطق الساحلية، وقد أثارت الصورة حالة من الجدل بين متابعيها وعلقت ديانا على الصورة: “شرف لى مقابلتك”.

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الآونة الأخيرة بعد مشاجرة الفنان أحمد سعد، التي حدثت داخل إحدى محطات وقود السيارات (البنزينة)، ما جعله مثارا للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعرض الفنان والإذاعي الشاب خالد عليش لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة، حيث يرقد بغرفة عادية بالمستشفى، ويجري الأطباء بعض الفحوصات الطبية لتشخيص حالته بشكل دقيق.

قالت الفنانة فاطمة كشرى في تصريح لصدى البلد أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي تواصل معها ووعدها بحل مشكلتها وتوفير مستشفي مناسب لها .

نشر الفنان رامى صبري، عبر صفحته الشخصية في "فيس بوك" منشورا أعلن من خلاله الحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.