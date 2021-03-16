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فن

أخبار الفن| فاطمة كشري تتعرض لأزمة صحية.. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي..أول تعليق من سمية الخشاب بعد تصدرها التريند

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:32 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر صدى البلد عددا من الأخبار الفنية الهامة على مدار الساعات الماضية نرصد أبرزها في السطور التالية :


فيلم مختلف .. بسمة تكشف لـ "صدى البلد" كواليس مشاركتها في "كومانجي"


كشفت الفنانة بسمة عن تفاصيل فيلمها الجديد كومانجي، الذي بدأت تصوير احداثه في مدينة الاسماعيلية.

على سرير المرض.. فاطمة كشري تتعرض لأزمة صحية


تمر الفنانة فاطمة كشري بأزمة صحية دخلت على إثرها ألي أحد المستشفيات حسبما أعلن الريجيسير إبراهيم عمران عبر حسابه على فيسبوك.

عاد إلى بيته.. طارق الشناوي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي


كشف الناقد طارق الشناوي عن تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي بعد إصابته فيروس كورونا.


أول تعليق من سمية الخشاب بعد تصدرها التريند .. خاص


تصدرت الفنانة سمية الخشاب، التريند على جوجل،  بعدما نشر الفنان محمد رمضان أول صورة من كواليس مسلسله الجديد "موسى" معها وعلق عليها بقوله: "لما الملبن يبقى قدامك والدكتور يمنعك منه".


بـ فيديو ساخر.. محمد رمضان يرد للمرة الثانية على عمرو أديب.. شاهد


رد الفنان محمد رمضان للمرة الثانية على الاعلامى عمر ادايب بـ فيديو ساخر 



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