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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل أيام من إطلاقه .. تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف سامسونج Galaxy M32

تسريبات جديدة تكشف
تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف Galaxy M32

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق هاتفها المميز من الفئة المتوسطة Galaxy M32 خلال أيام، وذلك بعد ظهور عدد من مواصفاته على عدد من وكالات الهواتف الذكية.

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Galaxy M32 قد تم رصده على موقع Samsung India برقم طراز SM-M325F على قاعدة بيانات FCC ، كما حصل الهاتف على عدد من الموافقات منها مكتب المعايير الهندية.

 

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وسيأتي هاتف Galaxy M32 بشاشة قياس 6.71 بوصة من نوع AMOLED، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز فى الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى.

 

وسيقدم  هاتف Galaxy M32  من سامسونج بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية ستكون بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر للاتساع 5 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل.

 

ومن المنتظر أن يحصل هاتف سامسونج  Galaxy M32 بمعالج من نوع Helio G80 من شركة ميديا تيك ، مع ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائى 6 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل أندرويد 11، وواجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.0 .

 

وسيحتوى هاتف Galaxy M32 على بطارية سعة 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط ، مع نظام التشغيل Android 11 . 
 

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