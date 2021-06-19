الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي في محافظة الجوف

صدت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، هجوما، اليوم السبت، لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - وفق وكالة الأنباء اليمنية - أن المليشيا الإنقلابية شنّت هجوماً على أحد المواقع العسكرية غرب جبهة الخنجر، إلا أن قوات الجيش والمقاومة كسروا الهجوم في لحظاته الأولى، ولاحقوا من تبقى من العناصر الحوثية إلى أوكارها، مشيراً الى أن المعارك انتهت بسقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات.



ولفت المصدر إلى أن الجيش اليمني تمكن من استعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر المليشيا، ولاذت بالفرار.