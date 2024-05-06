هاني حتحوت: كولر لم يأخذ موقفا شخصيا من أفشة.. ولكن «قرصة»

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن أن السويسري مارسيل كولر، الدير الفني للأهلي، لم يأخذ موقفا شخصيا من محمد مجدي أفشة، بسبب استبعاده من المباريات مؤخرا، وإنما الأمر لا يتعدى مجرد «قرصة» خفيفة.



قال هاني حتحوت في برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»:" أفشة قبل مباراة الجونة الأخيرة بعدما استبعد من مباراة الإسماعيلي، ثم استبعد من مباراة الجونة، تحدث مع سامي قمصان، المدرب العام للفريق، بأن يوضح وجهة نظره لـ مارسيل كولر، وليس اعتذارا، وإنما توضيح وجهة نظره بأن اللعيبة التي تتمرن هى من تشارك في المباريات، وأن الموضوع بالنسبة له وكأنه لا يتمرن وليس ملتزما مع الفريق".



أضاف هاني حتحوت:" رد مارسيل كولر على هذه النقطة بأنه بالنسبة له الموقف فني تماما، وأن اللاعب الذي يجتهد جدا في التدريبات سيرجع بشكل طبيعي، وهو يحتاج لكل اللاعبين".



تابع هاني حتحوت:" توقعنا أن يتواجد أفشة في قائمة المباراة المقبلة، وأن يتم الاكتفاء بما يمكن تسميته «قرصة» في الأيام الماضية على عدم إعجابهم بأسلوبه في الفترة الماضية وعدم مشاركته في المباريات، وهو ما حدث مع كهربا من قبل، كولر لم يأخذ موقف شخصي أو استبعاد نهائي لـ محمد مجدي أفشة".

