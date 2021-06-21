عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر الخطوات الكاملة للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

محافظ القليوبية يعتمد
محافظ القليوبية يعتمد الشهادة الاعدادية

تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية  البدء فى إعلان تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية وذلك بعد اعتمادها أمس من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بنسبة نجاح 80.78%.


أقرا أيضا:
بالاسم ورقم الجلوس .. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

ومن المقرر أن تخصص مديرية التعليم فى القليوبية مقرات لاستقبال التظلمات من الطلاب بعد معرفة كل طالب النتيجة الخاصة به .

وينشر موقع صدى البلد الخطوات الكاملة للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية وهى :


- دفع قيمة التظلم في المادة المراد التظلم فيها وقيمة المادة الواحدة 20 جنيهًا.
- يتم الدفع بكنترول الإعدادية.
- الدفع حسب الجدول المعلن ولكل إدارة يوم في الدفع.
- يتم تحديد يوم وموعد الإطلاع علي صورة ورقة الإجابة.
- يوم الإطلاع يأتي الطالب وولي الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائياً.
- يقوم الطالب وولي الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولي الأمر.
- يستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح.
- يقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل، أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يترآى له.
- يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلي مندوب الكنترول والمغادرة.
- يتم تجميع كل التظلمات والتقارير وتسليمها الي موجه عام كل مادة لإعادة التقييم ومراجعة الورقة وإعادة تصحيحها مرة أخرى كاملة.
- يتم إرسال نتيجة التظلمات بعد 15 يوما من انتهاء آخر موعد للتظلمات إلى الإدارات ويمكن الإطلاع على النتيجة في الإدارة التابعة لك.
- الطلاب الذين تم تعديل درجاتهم يستردون المبلغ المدفوع في المادة بإيصال السداد من التوجيه المالي بالمديرية.
- يتم التعديل في قاعدة البيانات على الجهاز للطلاب الذين تم تعديل درجاتهم.
- لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولي الأمر.


وكان محافظ القليوبية قد قدم التهنئة للطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية فى الشهادات العامة والفنية خلال الفترة الماضية.
كما قدم المحافظ الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.
من جانبه أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 103850 طالب وطالبة. 

مديرية التربية والتعليم القليوبية الشهادة الإعدادية نتيجة محافظة القليوبية

موضوعات متعلقة

بالاسم ورقم الجلوس .. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية فى القليوبية.. أسماء الأوائل

بنسبة نجاح 80.78%.. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

ملخص مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية

عيد الأب .. تعرف على مكانته في الإسلام ومن أين جاءت فكرة الاحتفال به

إجراء الجراحات الكبرى فى مستشفيات «التأمين الصحي الشامل».. تفاصيل

في عيد الأب.. 5 نصائح للحفاظ على صحتهم وتجنب الأمراض

يورو 2020.. ديمبلي يغيب عن موقعة فرنسا والبرتغال بسبب الإصابة

الإمارات تتضامن مع السعودية حيال هجمات الحوثيين الأخيرة على المملكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار.. 44 جنيها انخفاض ومفاجأة في أسعار عيار 21 اليوم الإثنين في مصر

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو

حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 21 -6-2021

سعر الدولار فى البنوك اليوم الاثنين 21-6-2021

الإعلامية داليا أيمن تبكي على الهواء ..شاهد

رسميا.. بدء فصل الصيف اليوم وهذا ما سيحدث للطقس في الـ 3 أشهر القادمة

الألغام الأرضية تتسبب في وفاة الأميرة ديانا.. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو

تتبعه حتى المنزل.. شاهد سنجاب بري يتعلق بطفل ويرفض الرحيل.. صور

شاهد.. لحظة ظهور قمر الفراولة النادر آخر بدر عملاق لعام 2021

أثناء انتظار العالم لآخر بدر عملاق.. موعد ظهور قمر العسل وسبب تسميته.. صور

فيديو

حبس وغرامة.. الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

السيسي تبنى أفكارها.. من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟ فيديوجراف

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ