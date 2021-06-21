ننشر الخطوات الكاملة للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية البدء فى إعلان تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية وذلك بعد اعتمادها أمس من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بنسبة نجاح 80.78%.



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ومن المقرر أن تخصص مديرية التعليم فى القليوبية مقرات لاستقبال التظلمات من الطلاب بعد معرفة كل طالب النتيجة الخاصة به .

وينشر موقع صدى البلد الخطوات الكاملة للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية وهى :



- دفع قيمة التظلم في المادة المراد التظلم فيها وقيمة المادة الواحدة 20 جنيهًا.

- يتم الدفع بكنترول الإعدادية.

- الدفع حسب الجدول المعلن ولكل إدارة يوم في الدفع.

- يتم تحديد يوم وموعد الإطلاع علي صورة ورقة الإجابة.

- يوم الإطلاع يأتي الطالب وولي الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائياً.

- يقوم الطالب وولي الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولي الأمر.

- يستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح.

- يقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل، أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يترآى له.

- يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلي مندوب الكنترول والمغادرة.

- يتم تجميع كل التظلمات والتقارير وتسليمها الي موجه عام كل مادة لإعادة التقييم ومراجعة الورقة وإعادة تصحيحها مرة أخرى كاملة.

- يتم إرسال نتيجة التظلمات بعد 15 يوما من انتهاء آخر موعد للتظلمات إلى الإدارات ويمكن الإطلاع على النتيجة في الإدارة التابعة لك.

- الطلاب الذين تم تعديل درجاتهم يستردون المبلغ المدفوع في المادة بإيصال السداد من التوجيه المالي بالمديرية.

- يتم التعديل في قاعدة البيانات على الجهاز للطلاب الذين تم تعديل درجاتهم.

- لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولي الأمر.



وكان محافظ القليوبية قد قدم التهنئة للطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية فى الشهادات العامة والفنية خلال الفترة الماضية.

كما قدم المحافظ الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

من جانبه أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 103850 طالب وطالبة.