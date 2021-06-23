"محددات وأولويات الأمن القومي المصري" محاضرة سفير مصر في كندا بجامعة أوتاوا

ألقى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، محاضرة، حول “محددات الأمن القومي المصري في بيئة متغيرة” في جامعة أوتاوا، بدعوة من قسم الدراسات الأمنية بالجامعة.

واستعرض السفير أبو زيد، في كلمته، التي ألقاها، أهم ثوابت ومحددات الأمن القومي المصري تاريخيا، والتطورات التي شهدتها البيئة الأمنية والجيواستراتيجية في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال الأعوام الأخيرة.

كما تطرق السفير المصري خلال المحاضرة، التي شارك فيها عدد كبير من طلاب وأساتذة العلوم السياسية والدراسات الأمنية والاستراتيجية بالجامعة، إلى الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي، مسلطا الضوء على القضايا التي تُمثل تحديا مباشرا لأمن مصر القومي، مثل ملفات “الإرهاب، والأمن المائي، وليبيا، والقضية الفلسطينية”، فضلاً عن التحديات الجديدة المرتبطة بالأمن السيبراني وأمن الطاقة وأمن المعلومات والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.

وأكد أبو زيد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز دور الدولة المركزية في إفريقيا والشرق الأوسط في مواجهة محاولات تقويضها، لا سيما من خلال ظواهر انتشار الميليشيات المسلحة، وكذا أهمية الحفاظ على وحدة النسيج الوطني للشعوب في مواجهة محاولات بث الفُرقة بين أبناء الوطن الواحد، مستعرضاً جهود مصر في تثبيت الاستقرار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

كما شدد على أن استقرار الشرق الأوسط وإفريقيا يضمن الحفاظ على مصالح الكثير من دول العالم وليس فقط دول المنطقة.

سفير مصر في كندا يلقي محاضرة بجامعة اوتاوا