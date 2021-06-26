بكاش مايو.. شاهد إطلالة جريئة لـ رانيا يوسف عبر انستجرام

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة من عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة جذابة جريئة مرتدية كاش مايو علي متن يخت ، مما حاز علي اعجاب متابعيها .

وعلقت علي الصورة قائلة: ‏ويسألونك عن حب العزلة قل هي راحةٌ من غِيبة وفِرارٌ من نميمة، ورحمة بالفؤاد من خذلان، ودرءٌ من سقطاتِ اللسان ورحماتٌ من القيلِ والقال منقولة.

وكانت قد أعلنت الفنانة رانيا يوسف ، عن تعرضها لاختراق الواتساب الخاص بها ، وذلك من خلال خاصية الستوى عبر حسابها الشخصى بنفس موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف بدأت تصوير دورها ضمن أحداث الجزء الرابع من مسلسل الآنسة فرح، ونشرت عدد من الصور لها من كواليس العمل عبر صفحتها على إنسجرام.

وعلقت “رانيا يوسف ” على الصور قائلة : “ أول يوم تصوير مسلسل الآنسة فرح الجزء الرابع ”.

العمل من بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، وتامر فرج، ومجموعة مميزة من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.

ومن ناحية أخرى تستعد الفنانة رانيا يوسف، لبدء تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل المماليك ، والذى من المقرر أن يتم عرضه خارج الماراثون الرمضانى .

وتشارك رانيا يوسف، فى بطولة العمل الفنان بيومى فؤاد ، والذى يتعاون معها فى عمل آخر ، وهو الحرامى 2 " .

مسلسل "المماليك" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، وعفاف رشاد، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ 60 حلقة، ومن المقرر أن يتم عرضه في الموسم الشتوي المقبل.