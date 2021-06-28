خالد الغندور يعلق على خروج بيراميدز من بطولة الكونفدرالية

علق الإعلامي خالد الغندور، على هزيمة فريق بيراميدز من الرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال وخروجه من البطولة.



وكتب خالد الغندور على حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا " هاردلك لبيراميدز ".



وتأهل فريق الرجاء البيضاوي إلى نهائي كأس الكونفدرالية بعد الفوز على بيراميدز بركلات الجزاء بنتيجة 5-4 بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب والاياب، في المباراة التي جمعت الفريقين ، على ملعب محمد الخامس فى دور الإياب بنصف كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويواجه فريق الرجاء منافسه شبيبة القبائل فى نهائي كأس الكونفدرالية.

بدأ فريق بيراميدز متحفظا في الدقائق الأولى من المباراة لعدم استقبال هدف مبكر يربك صفوف الفريق أمام الرجاء البيضاوي .

وفي الدقيقة 13، محاولة هجومية أولى للرجاء عن طريق سفيان رحيمي الذي تمكن من اختراق منطقة الجزاء من جهة اليمين وأطلق تسديدة قوية مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس أحمد الشناوي.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب إلياس حداد لاعب الرجاء نتيجة تدخل عنيف على قدم رمضان صبحي لاعب بيراميدز فى الدقيقة 22 .

وجاءت هجمة خطيرة للرجاء البيضاوي بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها بن مالانجو برأسية ذكية مرت بشكل قريب للغاية إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس أحمد الشناوي فى الدقيقة 27 .

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية داخل صفوف الرجاء البيضاوي، لـ زكريا الوردي لاعب الرجاء البيضاوي نتيجة تدخل عنيف على إبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

وتلقي بن مالانجو بطاقة صفراء لاعب الرجاء البيضاوي نتيجة اعتراض بشكل غير لائق على حكم المباراة فى الدقيقة 36 .

وبعد مرور 3 دقائق ، تلقي نبيل دونجا بطاقة صفراء لاعب بيراميدز نتيجة تدخل عنيف على قدم سفيان رحيمي لاعب الرجاء البيضاوي فى الدقيقة 39 .

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول كاد أن يسجل الرجاء الهدف الأول بعدما حرمهم القائم الأيمن لمرمى الحارس أحمد الشناوي بمنع الهدف الأول للرجاء البيضاوي في المباراة بتصدي لرأسية خطيرة عن طريق بن مالانجو بعد عرضية متقنة من الجانب الأيمن فى الدقيقة 44 .

وجاءت التشكيلة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

وتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد فاروق - محمود وادي - إبراهيم حسن - محمود حمادة - دودو الجباس - عبد الله بكري

وخرج من قائمة المباراة الثنائي، محمود صابر لاعب الوسط، والحارس الشاب عبد الرحمن أيمن.