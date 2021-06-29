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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: استمرار العمل بالحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

تحصين المواشي بالإسكندرية
تحصين المواشي بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن استمرار العمل بالحملة القومية الثانية لعام 2021 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، لجميع الحيوانات (أبقار- جاموس – أغنام – ماعز ) والتي بدأت بالفعل من يوم  26/6 وتستمر حتى 5/8/2021 بجميع الادارات البيطرية.

 

وأضاف محافظ الإسكندرية أن هذا يأتي في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، حرصا على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

 

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وأوضح اللواء دكتوريوسف شباط مدير مديرية الطب البيطري في الإسكندرية، انه يقع في زمام المحافظة نحو 145 ألف رأس حيوان من المقرر تحصينها  ضد مرض الحمي القلاعية حيث يعد هذا المرض  أحد الأمراض الفيروسية التي تصيب الحيوانات مشقوقة الأظلاف مثل (الأبقار والجاموس والأغنام والماعز)  ويؤدى الى وفاة الحيوان وخاصة العجول الصغيرة حيث تصل نسبة الوفيات فيها الى 50%.

 

وأشار إلى أنه في الحيوانات الكبيرة فالمرض غير قاتل ونسبة الوفاة تصل إلى 5% مشيرا الى انه من الآثار السيئة لهذا المرضى على الحيوان: الإجهاض ، والعقم وضعف في المواليد ونقص إنتاج اللبن لفترة كبيرة تصل إلى ستة أشهر أو أكثر ؛مما يتبعه من خطورة اقتصادية لفقدان اللحوم واللبن .
وناشد مديرية الطب البيطري ، المربيين و أصحاب التجمعات الحيوانية و مربي الاغنام بتقديم مواشيهم للجان التحصين المنتشرة علي مستوي المحافظة حيث يتم التحصين بالتنقل من بيت الي بيت طبقا لخطة تحصينات تم وضعها و نشرها علي جميع الوحدات البيطرية و الجمعيات الزراعية حماية للثروة الحيوانية و حماية للصحة العامة.

 

كما قال اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، إن مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية، بمثابة البصمة الوراثية لمحافظة الإسكندرية، مشيراً إلى أنه يهدف إلى إظهار الإسكندرية بشكل جديد يجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر، بإعداد تصاميم حديثة نابعة من تاريخ وحضارة المدينة وتراثها العريق، ويكون بمثابة مرجع شامل يعكس تفرد مدينة الإسكندرية، ويحافظ على القيم التراثية في العناصر البصرية التي تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية للإسكندرية.

جاء ذلك على هامش إطلاق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إشارة بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمنطقة بئر مسعود بتكلفة 25 مليون جنيه ومدة تنفيذ 6 أشهر.

ويأتي المشروع كبداية لانطلاق تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية، والذى يتم بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجامعة الألمانية بالقاهرة في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات.

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وقال محافظ الإسكندرية إن اختيار منطقة بئر مسعود لبدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية يأتي نظرا لأهمية المنطقة التراثية والتاريخية، مشيرا أن المشروع يشمل التطوير الحضري للمنطقة باستخدام مجموعة من العناصر التي يتم تصميمها لتتماشي مع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى الطبيعة المنفردة لمنطقة بير مسعود. 
وأكد الشريف أنه من المقرر استكمال مشروع الهوية البصرية على طول الكورنيش بالكامل، حيث سيتم توحيد شكل بوابات الشواطئ، ومواقف الأتوبيسات والبارجورات.

وتوجه المحافظ بخالص الشكر والتقدير إلي فخامة السيد الرئيس علي تلك المبادرة الرائع التي ستضع الإسكندرية وجميع محافظات مصر علي الخريطة السياحية وستساهم بشكل كبير في إظهار محافظتنا بشكل متطور يضاهي التطور في مختلف دول العالم. 
كما قدم المحافظ الشكر للجنة الفنية المشاركة في مشروع الهوية البصرية وجميع الجهات القائمة علي المشروع.

وأوضح الشريف أن إعداد مشروع "الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية" جاء كثمار عمل استمر لأكثر من عام. مشيراً إلى أن البداية كانت بتوقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والجامعة الألمانية بالقاهرة في السادس من فبراير من العام الماضي 2020، ثم عكف فريق العمل على مدار عام كامل لوضع التصميمات النهائية للمشروع. وفي فبراير 2021 تم استلام وثيقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية. ثم في إبريل الماضي تم توقيع بروتوكول نهائي مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للبدء في تنفيذ مشروع الهوية البصرية بالمحافظة.

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