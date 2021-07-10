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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية يبحث مستجدات الأزمة الليبية هاتفيا مع نظيره الجزائري

السفير سامح شكري
السفير سامح شكري وزير الخارجية

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، وقدَّم له الوزير شكري التهنئة بمُناسبة توليه مهام منصبه. 

وقال السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الوزير شكري أعرب عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، والدفع قُدمًا بالعلاقات الثنائية في مختلف أُطرها، بما يخدم مصالح البلدين ويُلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين. 

كما تطرق الوزيران إلى المُستجدات على الساحة الليبية، وكذا تطورات قضية سد النهضة، علاوة على تبادل وجهات النظر إزاء الأوضاع الإقليمية، وضرورة تكاتف الجهود نحو تغليب الحلول السلمية للقضايا العربية على نحو يحفظ وحدة الدول العربية واستقلال أراضيها، وينأى بها عن أي تجاذبات لا تراعي مصالحها وحقوق شعوبها في الاستقرار والنماء.

وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية الجزائري السفير أحمد حافظ وزارة الخارجية

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