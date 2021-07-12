اضافة لاعب.. الاتحاد الدولي لليد يعدل فى قوائم منتخبات دورة طوكيو

قرر الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى زيادة عدد اللاعبين في قائمة كل منتخب بدورة الالعاب الاولمبية " دورة طوكيو 2020 " لتكون 17 لاعبا بدلا 16 لاعبا.

وأوضح الاتحاد الدولى لكرة اليد فى بيانه أن القائمة الرئيسية لكل منتخب فى دورة طوكيو تضم 15 لاعبا بالاضافة الى لاعبين احتياطيين على أن يتواجد بالملعب خلال كل مباراة 14 لاعبا بالاضافة الى 5 أفراد ضمن كل جهاز فنى بحيث يت تسجيل مدرب ومدرب مساعد ومدرب حراس مرمى وادارى وطبيب لكل منتخب.

جاء القرار من أجل زيادة عدد اللاعبين تحسبا لاى ظروف خاصة فى ظل الاجواء التى تقام فيها منافسات دورة طوكيو وخوفا من اصابة أى لاعب بفيروس كورونا وتوفير البديل الجاهز فى الحال .

استعدادات منتخب مصر

واختتم منتخب مصر لكرة اليد معسكره المغلق بألمانيا استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو “ دورة طوكيو ” والمقرر إقامتها خلال شهر يوليو الجاري.

وخاض منتخب مصر لكرة اليد مباراتين قويتين خلال معسكره المغلق بألمانيا أمام كلا من البرازيل وألمانيا ونجح أبناء الفراعنة فى الظهور بأفضل شكل ممكن خلال المباراتين.

ويسعى الجهاز الفنى لمنتخب اليد بقيادة الإسبانى باروندو إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل خوض منافسات دورة طوكيو في ظل الرغبة فى الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة بدورة الألعاب الأولمبية.

واختار الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد 20 لاعبا لقائمة المنتخب استعدادًا للمشاركة في دورة طوكيو بداية من 23 يوليو.

وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا.

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح.

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع.

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.



وكانت قرعة دورة طوكيو أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية رفقة منتخبات، الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.