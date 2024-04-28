مسئول الإتصال الحكومي الرقمي يوضح كيف يستفيد المواطن من مركز البيانات والحوسبة.. فيديو

أوضح المهندس عمرو شلبي، مسئول الاتصال الحكومي الرقمي بـ مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، كيف يستفيد المواطن من مركز البيانات والحوسبة السحابية.

وقال المهندس عمرو شلبي، مسئول الاتصال الحكومي الرقمي بمركز البيانات والحوسبة السحابية، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يمكن للمريض الاستفادة منه عند رغبته في الذهاب للمستشفى حيث يتم الدخول لتطبيق يحدد له أقرب سيارة إسعاف ومستشفى، وكذلك تشمل الخدمات مجالات مختلفة من الحياة.

وأضاف: كل وزارة بها مركز خدمات ويتم ربطها بسحابة إلكترونية وفي حالة حدوث عطل مفاجئ في وزارة خدمية يتم تقديم الخدمة بشكل طبيعي من خلال المركز الرئيسي حتى وإن كانت مركز الخدمات في الوزارة متعطل وهذا يوفر تكاليف عمل مركز احتياطي في كل وزارة.



وأشار إلى أن مركز البيانات يساعد متخذي القرار في صياغة القرارات الحالية والمستقبلية وفق بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دائم.