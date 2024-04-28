رئيس حزب الاتحاد: مركز البيانات والحوسبة نقلة في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

أثنى المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، على الخطوات المميزة التي تقوم بها الدولة المصرية على مستوى القطاع التكنولوجي، والتي كان آخرها افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، مشيرًا إلى أن الافتتاح وما شمله من تفاصيل على المستوى العملي والعلمي، يعد مفخرة حقيقية لمصر.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية ، سوف ينقل مصر نقلة كاملة في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتكامل البيانات، كما سيمثل فرصة حقيقية أمام الحكومة والمواطنين لتوفير خدمة مميزة بتكلفة تنافسية واحترافية عامة.

ونوه رئيس حزب الاتحاد بأن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، سوف يساعد الحكومة على المستوى التنفيذي، من خلال دعم اتخاذ القرار بناء على تحليل البيانات، كما أنه سيعطي فرصة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لعمل التدريب النمطي الذاتي الذي يظهر أنماط مختلفة للتشغيل مثلما يمكن أن يحدث داخل المستشفيات.

ولفت المستشار رضا صقر إلى أن اهتمام الدولة المصري في عهد الرئيس السيسي بتكنولوجيا المعلومات، يعكس الأولويات التي تسلكها القيادة السياسية، حيث أنها تواكب التطور العالمي، وهي نظرة تدل على إدراك لمراحل التطور العالمي في مختلف المجالات.