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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة المصدرين: تنقصنا دراسة تسويقية تكون على دراية بإمكانيات مصر

أحمد زكي، أمين عام
أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين

قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين، إن ينقصنا في مصر دراسة تسويقية تكون على دراية بأمكانيات مصر أو المنتجات المصرية التي نستطيع أن نناشد بها بالخارج، مضيفا أن مشكلتنا دائما في التسويق وينقصنا التصدير، وهناك دول تستعين بـ شركات من دول أخري لعمل لها سياسة تسويقية لتسويق منتجاتها.

وأضاف زكي ، خلال برنامج "بيزنس" تقديم شيماء موسى المذاع علي قناة "صدي البلد2"، أن هناك أصدقاء في الشعبة و أصدقاء رجال أعمال دائما نتناقش ويحاولون عمل دراسات تسويقية لمنتجاتهم في الخارج.

أوضح أن الحافز هو محاولة تقليل الاعباء على المصدرين بتقليل الضرائب، وأقترح أن يعفي المصدرين المتنازلين عن جزاء من حاصلاتهم للبنوك وليس السوق السوداء، عفو ضرائب لمدة سنتين كحافز . 

المصدرين المنتجات المصرية التسويق بيزنس صدى البلد2

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