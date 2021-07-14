مصرع عامل صعقا بالكهرباء في القليوبية

لقى عامل بالصرف الصحى مصرعه أثناء عملة بقرية السلمانية دائرة مركز شبين القناطر على إحدى الماكينات فصعقة التيار الكهربى وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين العام وتحرر محضر بالواقعة .



تلقى مركز شرطة شبين القناطر إشارة من مستشفى شبين القناطر العام يفيد وصول " على م ا " عامل بالصرف الصحى جثة هامدة أثر الصعق بالكهرباء.



تم اخطار مديرية أمن القليوبية وبالانتقال والفحص تبين ان الجثة لعامل يدعي "على م أ " من طهطا بسوهاج عامل بالصرف الصحى حيث صعقه التيار الكهربائي خلال العمل علي ماكينة كهرباء بقرية السليمانية مركز شبين القناطر وتم نقل الجثة لمستشفي شبين القناطر العام وتولت النيابة التحقيق وأمرت بسؤال شهود العيان وطلب تحريات المباحث ومعاينة مكان الحادث والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.