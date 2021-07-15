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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على مواعيد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى

صدى البلد

قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 وتنتهى يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

وأكدت مصادر مصرفية أن هناك تعليمات خلال فترة عيد الأضحى المبارك بأن يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى "ATM" بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بالكاش، بشكل دورى طبقًا لخطة وتعليمات من البنك المركزى المصرى بالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية، خاصة فى الأعياد والإجازات، لافتًا إلى أن التغذية تراعى الكثافة السكانية للمناطق الجغرافية التى تتواجد بها ماكينات الصراف الآلى.

البنك المركزي المصري عيد الأضحى البنك المركزي ماكينات الصراف الالى السوق المحلي

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