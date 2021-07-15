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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المجلس التصديرى للملابس يشارك فى معرض "صنع فى مصر" فى جوبا جنوب السودان

صدى البلد

شارك المجلس التصديري للملابس الجاهزة،  في معرض المنتجات المصرية بجوبا بالسودان تحت شعار "صنع فى مصر" خلال الفترة من 13 -18 يوليو 2021، وذلك في ضوء دور المجلس لترويج منتجات الملابس الجاهزة والسعى نحو تعزيز التبادل التجارى بين المصانع المصرية والدول العربية ومن ضمنها السوق السوداني، ويتضمن معرض "صنع في مصر" منتجات مصرية من كافة القطاعات الصناعية المختلفة. 
 

وقالت مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أنه تم عرض عينات من الملابس الجاهزة المصرية وقام المجلس بالترويج لمصدرى القطاع إلى جانب بحث سبل التعاون لتعزيز نفاذ صادرات الملابس الجاهزة المصرية.

وفي سياق متصل، يشارك المجلس في الدورة الفعلية لأحد أكبر وأهم المعارض المتخصصة فى مجال صناعة الملابس الجاهزة معرض Sourcing at Magic والمنظم بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 8 إلى 11 أغسطس 2021 

وأعلن المجلس مشاركة 10مصانع مصرية تابعة لقطاع الملابس الجاهزة بالجناح المصرى بالمعرض وسوف تتمكن المصانع المصرية المشاركة بالمعرض من الإشتراك مجاناً لمدة شهرين بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض خلال الفترة من (أول أغسطس حتى أول أكتوبر) لعرض المنتجات والتواصل مع المشتريين من مختلف أنحاء العالم.

التبادل التجاري المعارض الدول العربية الملابس الجاهزة القطاعات الصناعية

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المجلس التصديرى للملابس يشارك فى معرض "صنع فى مصر" فى جوبا جنوب السودان

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