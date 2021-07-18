8 منتخبات مصرية تصل إلى القرية الأولمبية في طوكيو

وصلت اليوم الأحد 8 منتخبات مصرية إلى القرية الأولمبية بمدينة طوكيو اليابانية استعدادا للمشاركة في الأولمبياد التي تنطلق يوم 23 من الشهر الجاري حتى 8 أغسطس المقبل.



شهدت القرية الأولمبية بطوكيو اليوم "الأحد" وصول منتخبات مصر في ألعاب تنس الطاولة والجودو والشراع والرماية والتايكوندو والقوس والسهم والتجديف.



وينتظر الملايين حول القارات بداية أولمبياد طوكيو بوصفها أهم حدث رياضي في العالم خلال 4 سنوات وستشهد طوكيو مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخ الأولمبياد، حيث تأهل رسميا 136 لاعبًا بواقع 50 لاعبة و86 لاعبا يمثلون 23 رياضة بالإضافة إلى 12 لاعبا احتياطيا، وهو ما يعد رقما قياسيا في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية.



كانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.



ويستعرض موقع "صدي البلد" مع قرائه أسماء اللاعبين واللاعبات الذين حسموا التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021 رسميا حتى الآن.



قائمة أسماء لاعبي مصر في أولمبياد طوكيو



الخماسي الحديث : أحمد أشرف - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدل عادل

السباحة : علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش

الغطس : مهاب مهيمن – مها عبدالسلام

السباحة التوقيعة : هانا هيكل – ليلي علي محمد – جيداء طارق – نورا سيف الدين – فريدة شريف – مريم محمد – أمنية عزت – شهد سامر – ملك أياد – نادين وسام – سندس أحمد

تنس الطاولة : عمر عصر – خالد عصر – أحمد صالح – دينا مشرف – يسرا حلمي – فرح عبدالعزيز

السلاح :

فريق رجال سلاح السيف : زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر

فريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري

فريق رجال سلاح الشيش : محمد حسام – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة

ندى حافظ .. سلاح السيف

محمد السيد .. سلاح سيف المبارزة

التنس : ميار شريف – محمد صفوت

المصارعة : محمد إبراهيم كيشو – سمر حمزة – عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال – ايناس خورشيد – هيثم محمود – محمد متولي – عبداللطيف منيع

كانوي وكاياك : سما أحمد – مؤمن مهران

الشراع : خلود منسي – علي بدوي

الجمباز الترامبولين : سيف شريف – ملك حمزة

جمباز فني : عمر محمد – ماندي عصام – زينة إبراهيم

سباحة إيقاعية : تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق - جنى محمد – سارة حليم

التجديف : عبدالخالق البنا

الفروسية : عبدالقادر سعيد – نائل نصار – محمد طاهر زيادة – محمد طارق مصطفى – سامح الدهان

كرة القدم : محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي

كرة اليد : كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار – علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع - محمد سند – أكرم يسري - أحمد الأحمر – يحيى خالد – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل

التايكوندو : سيف عيسى – عبدالرحمن وائل – نور حسين – هدايا ملاك

القوس والسهم : أمل أدم – يوسف طلبة

الملاكمة : عبدالرحمن عرابي – يسري رزق الله

ألعاب القوى : مصطفى عمرو – محمد مجدي – مصطفى الجمل – إيهاب عبدالرحمن – بسنت حميدة

الجودو : محمد عبدالموجود – محمد عبدالعال – رمضان درويش

الكاراتية : جيانا فاروق – فريال أشرف – رضوى السيد – علي الصاوي – عبدالله ممدوح

الريشة الطائرة : هادية حسني – ضحى هاني – أدهم حاتم الجمل

الثلاثي : بسملة السلاموني

الدراجات : إبتسام زايد

الرماية : عزمي محيلبة – مصطفى حمدي – أحمد زاهر – عبدالعزيز محيلبة – يوسف مقار – أسامة محمد – سامي عبدالفتاح – ماجي العشماوي – الزهراء محمد – رضوى السيد – هالة الجوهري