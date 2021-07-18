8 منتخبات مصرية تصل إلى القرية الأولمبية في طوكيو

وصلت اليوم الأحد 8 منتخبات مصرية إلى القرية الأولمبية بمدينة طوكيو اليابانية استعدادا للمشاركة في الأولمبياد التي تنطلق يوم 23 من الشهر الجاري حتى 8 أغسطس المقبل.
شهدت القرية الأولمبية بطوكيو اليوم "الأحد" وصول منتخبات مصر في ألعاب تنس الطاولة والجودو والشراع والرماية والتايكوندو والقوس والسهم والتجديف.
وينتظر الملايين حول القارات بداية أولمبياد طوكيو بوصفها أهم حدث رياضي في العالم خلال 4 سنوات وستشهد طوكيو مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخ الأولمبياد، حيث تأهل رسميا 136 لاعبًا بواقع 50 لاعبة و86 لاعبا يمثلون 23 رياضة بالإضافة إلى 12 لاعبا احتياطيا، وهو ما يعد رقما قياسيا في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية.
كانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.
ويستعرض موقع "صدي البلد" مع قرائه أسماء اللاعبين واللاعبات الذين حسموا التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021 رسميا حتى الآن.
قائمة أسماء لاعبي مصر في أولمبياد طوكيو
الخماسي الحديث : أحمد أشرف - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدل عادل
السباحة : علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش
الغطس : مهاب مهيمن – مها عبدالسلام
السباحة التوقيعة : هانا هيكل – ليلي علي محمد – جيداء طارق – نورا سيف الدين – فريدة شريف – مريم محمد – أمنية عزت – شهد سامر – ملك أياد – نادين وسام – سندس أحمد
تنس الطاولة : عمر عصر – خالد عصر – أحمد صالح – دينا مشرف – يسرا حلمي – فرح عبدالعزيز
السلاح :
فريق رجال سلاح السيف : زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر
فريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري
فريق رجال سلاح الشيش : محمد حسام – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة
ندى حافظ .. سلاح السيف
محمد السيد .. سلاح سيف المبارزة
التنس : ميار شريف – محمد صفوت
المصارعة : محمد إبراهيم كيشو – سمر حمزة – عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال – ايناس خورشيد – هيثم محمود – محمد متولي – عبداللطيف منيع
كانوي وكاياك : سما أحمد – مؤمن مهران
الشراع : خلود منسي – علي بدوي
الجمباز الترامبولين : سيف شريف – ملك حمزة
جمباز فني : عمر محمد – ماندي عصام – زينة إبراهيم
سباحة إيقاعية : تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق - جنى محمد – سارة حليم
التجديف : عبدالخالق البنا
الفروسية : عبدالقادر سعيد – نائل نصار – محمد طاهر زيادة – محمد طارق مصطفى – سامح الدهان
كرة القدم : محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي
كرة اليد : كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار – علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع - محمد سند – أكرم يسري - أحمد الأحمر – يحيى خالد – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل
التايكوندو : سيف عيسى – عبدالرحمن وائل – نور حسين – هدايا ملاك
القوس والسهم : أمل أدم – يوسف طلبة
الملاكمة : عبدالرحمن عرابي – يسري رزق الله
ألعاب القوى : مصطفى عمرو – محمد مجدي – مصطفى الجمل – إيهاب عبدالرحمن – بسنت حميدة
الجودو : محمد عبدالموجود – محمد عبدالعال – رمضان درويش
الكاراتية : جيانا فاروق – فريال أشرف – رضوى السيد – علي الصاوي – عبدالله ممدوح
الريشة الطائرة : هادية حسني – ضحى هاني – أدهم حاتم الجمل
الثلاثي : بسملة السلاموني
الدراجات : إبتسام زايد
الرماية : عزمي محيلبة – مصطفى حمدي – أحمد زاهر – عبدالعزيز محيلبة – يوسف مقار – أسامة محمد – سامي عبدالفتاح – ماجي العشماوي – الزهراء محمد – رضوى السيد – هالة الجوهري