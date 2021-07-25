لطلاب الدبلومات الفنية.. كل ما تريد معرفته عن قواعد تنسيق 2021.. وهذه أماكن اختبارات القدرات للالتحاق بالجامعات التكنولوجية

الأعلى للجامعات:

%70 الحد الأدنى بتنسيق الدبلومات

استثناء 50 طالبًا من التوزيع الجغرافي



أعلن المجلس الأعلى للجامعات، قواعد التنسيق لطلاب الشهادات الفنية بالجامعات بالعام الجديد 2021 – 2022 والتي ستسير وفق قواعد العام الماضي دون تغيير، بحيث يتم استثناء 50 طالبًا من الأوائل من التوزيع الجغرافي للتنسيق أسوة بطلاب الثانوية العامة الذين سيتم استثناء 500 طالب من كل شعبة من التوزيع الجغرافي أيضا بإجمالي 1500 طالبا.



وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قواعد تنسيق المجلس الأعلى للجامعات تسير هذا العام مثل العام الماضي دون تغيير كما أقر المجلس الأعلى للجامعات.



وأضاف "المصدر"، أن قواعد العام الماضي تشمل إتاحة 75 رغبة لكل طالب وذلك خلال التسجيل المراحل الثلاث للتنسيق بجميع الشعب، بينما يكون للأوائل من طلاب الثانوية العامة والذين يبلغ عددهم 500 طالب بكل شعبة استثناء من التوزيع الجغرافي والإقليمي.

وناقش المجلس قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.



بينما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت أنه تيسيراً علي أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني : www.tansik.egypt.gov علي شبكه الانترنت وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021.

وبالنسبة لاختبارات الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية ، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية).





أماكن أداء الاختبارات هي:

القاهرة – الجيزة- السويس - بورسعيد- الإسماعيلية – البحر الأحمر –جنوب سيناء – شمال سيناء - مطروح

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية - مكان الامتحان: اللوتس الجنوبية – شارع النصر – مقابل نادي بنك مصر – القاهرة الجديدة

القليوبية - البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية- دمياط- كفر الشيخ - الشرقية - الإسكندرية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا - مكان الامتحان: منطقة مبارك الصناعية بقويسنا – المنوفية

الفيوم – بني سويف– أسيوط – الأقصر- المنيا- الوادي الجديد – اسوان – سوهاج – قنا

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية - مكان الامتحان: بني سويف الجديدة شرق- الحي الأول المجاورة الأولي شارع النرجس متفرع من شارع بيرم التونسي



وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

وكان قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات قواعد تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.

وناقش المجلس قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.



بينما أكد المجلس الأعلى للجامعات انه سيتم السماح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية( نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية.

بينما اوضح المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم السماح للطلاب خريجي مدارس مساعدي الخدمات الصحية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية بمجموع 75% على الأقل في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض بالجامعات الحكومية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على أساس قواعد التوزيع الإقليمي مع مراعاة باقي الشروط للتمريض بالجامعات الحكومية على أساس قواعد التوزيع الإقليمي مع مراعاة باقي الشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية للتمريض.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم السماح للطلاب الحاصلين على الشهادت الثانوية الفنية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية تخصصات (صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار - زراعي - موسيقي) بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية.





كما أضاف المجلس الأعلى للجامعات، أن قواعد اختبارات القدرات للكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب الشهادات الفنية، وفقا للنظام المعمول به في قواعد التنسيق وهو ما سيحدده مكتب تنسيق القبول بالجامعات.