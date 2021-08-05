باحث سياسي: سايلو فودز نقلة مهمة في مجال تغذية الأطفال.. فيديو



قال هيثم الشرابي باحث سياسي وعضو المجلس الرئاسي حزب التجمع، أن افتتاح مصنع سايلو فودز بمدينة السادات يعد خطوة مهمه ونقلة نوعية في مجال التغذية.

واضاف، في تصريحات لصدى البلد، أن المصنع سينتج وجبة غذائية مهمه للاطفال تساعد علي بناءهم ويقدر الطفل أن يعتمد عليها في يوم الدراسي.

وتابع، الشرابي، أن الوجبه الدراسية الواحده تكلف الدولة ١٥ جنيها للطفل وتمده بالعناصر الغذائية المختلفة.

وأشار الشرابي إلي أن إنشاء مجمعات صناعيه في الفترة الأخيرة مرحلة هامة قام بها الرئيس السيسي للنهوض بالاستثمار والصناعه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح مدينة غذائية على أرض مدينة السادات بمحافظة المنوفية وهي "سايلو فودز silo foods".

وتقع المدينة الصناعية الغذائية الجديدة على مساحة 135 فدانا، تشمل مرحلتين المرحلة الأولى منها 102 فدان بنسبة بنائية 50%، وتشتمل على مصنع لإنتاج البسكوت، ملحق به 2 مخزن، ومطحن ملحق به 14 صومعة، ومصنع مكرونة 5 خط، ومصنع المخبوزات 5 خط، ومنظومة الطباعة وساحة لانتظار الشاحنات، ومحطة معالجة صرف صناعي ومحطة تنقية مياه، ومحطة تكييف مركزي، ومسجد ومبنى إداري وفندق لإقامة المستثمرين والأجانب و8 مبانٍ لإقامة العاملين.

وتتنج المدينة منتجات مصنع البسكويت في سايلو فودز ومنها: بسكويت BOO وهو بسكويت مقرمش بالكريمة، وبسكويت يو يوز بسكويت ويفر بكريمة الفانيليا، وبسكويت تومور وهو بسكويت عالي الجودة.



كما تضم مصنع مكرونة، ويضم منتجات مكرونة بساطة وهي مكرونة مصرية بقمح مصرى عالي الجودة، ومكرونة وصفة وهي مكرونة بمختلف الأنواع، ومكرونة باليرمو وهي مكرونة على الطراز الإيطالي، وشعرية سريعة التحضير نودلز تحمل اسم كيرلز.

وتشمل منتجات مصنع المخبوزات ٤٠ منتجا كمرحلة أولى يجرى تصنيعها داخل المصنع، كما يضم المصنع خطي إنتاج أحدهما للمخبوزات العربية والآخر للمخبوزات الأوروبية.

كما يضم المصنع إنتاج عيش شامي وعيش لبناني وعيش ماوى وكيزر وتوست.



