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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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400 محل.. التموين تكشف تفاصيل إطلاق الأوكازيون الصيفي

وزارة التموين
وزارة التموين

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة ب وزارة التموين ، إن الأوكازيون الصيفي انطلق منذ 3 أيام  ويشمل الأجهزة الكهربائية، الأثاث، والملابس بتخفيضات 60% بمشاركة 400 محل.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح  والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن المحلات التي ترغب في الاشتراك ب الأوكازيون الصيفي تقوم بتقديم طلب مسبق لمديرية التموين التابعة لها لأخذ التصريح وتقوم ب تقديم صورة البطاقة والسجل على أن يقوم ب اطلاعهم على نسبة التخفيض الذى سيطرحها ، لافتا لطرح الوزارة خط ساخن 16280 لاستقبال أي شكاوى من المواطنين.


ولفت إلى أن وزارة التموين تتأكد من طرح المحال التجارية للأوكازيونات من عدمها عن طريق الفواتير المقدمة قبل أو بعد الأوكازيون ولابد من كتابة السعر على المنتج قبل أو بعد طرح الأوكازيون  مؤكدا ان وزارة التموين تعنيها في المقام الأول للمواطن الجودة والسعر .

يذكر أن جهاز حماية المستهلك قد اعلن  بدء موسم التخفيضات الصيفية بداية من الاثنين الماضي 2 أغسطس ويستمر لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين ،وذلك بعدما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا ببدء فترة التخفيضات  الصيفية.


وأكد جهاز حماية المستهلك في بيان له، أن أعضاء إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز الحاملين لصفة الضبطية القضائية سيقومون بالمرور علي المحلات للتأكد من جدية التخفيضات المعلنة وإعلان المحلات المشاركة في الأوكازيون عن أسعار السلع المعروضة قبل وبعد التخفيض والالتزام بنسبة الخصم المعلنة وحصول هذه المحلات علي موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم.

 

وأضاف أن المرصد الإعلامي لدى الجهاز سيقوم برصد صفحات الشركات المشاركة في الأوكازيون الصيفي على السوشيال ميديا للتأكد من جدية التخفيضات، وفى حالة التلاعب في نسبة التخفيضات أو الإعلان عن تخفيضات وهمية؛ يتم توقيع غرامة مالية قد تصل إلى 2 مليون جنيه باعتبارها تقع ضمن الإعلانات المضللة مطالبا المواطنين الشراء من الأماكن المرخصة حفاظا على حقوقهم أثناء الشراء، تفعيل سياسة والاسترجاع وفقا للقانون والابتعاد عن المواقع مجهولة المصدر، خاصة خلال عمليات الشراء «أون لاين».

التموين حماية المستهلك رئيس الإدارة المركزية وزير التموين مديرية التموين الكهرباء

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