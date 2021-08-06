بسبب الأيس كريم.. سيدة تعثر على قطعة حديدية في معدتها

في الأيام الحارة في الصيف، تكون المثلجات و على رأسها الأيس كريم فهو من أكثر الحلوى التي يطلبها المواطنين في ذلك الوقت من العام، و لكن تسببت علبة ايس كريم في إصابة سيدة بألم بالغ في معدتها لسبب غريب .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر22عاما، قامت بنشر صورة لعلبة أيس كريم قامت بشرائها الأسبوع الماضي و صورة آخرى لأشعة سينية قام الطبيب بها بعد أن كانت الشابة تعاني من ألم شديد في معدتها .



تبين من الاشعة السينية، أن الأيس كريم كان يحتوي على قطعة حديدية صغيرة، تسبب وجودها في معدة الشابة لإصابتها بجروح داخلية في المعدة بسبب طرف القطعة الحديدية المدبب.

قالت الشابة انها شعرت بشئ ما جرح فمها و هي تأكل الايس كريم حينها، و لكنها ظنت أن برودة الحلوى هي التي أعطتها ذلك الإحساس و أكملت العلبة و لم تفكر فيما أصابها.

تتوجهت الشابة إلى الطبيب بعدها بأيام، و ذلك لعدم قدرتها على تناول أي طعام لشعورها بألم شديد في المعدة ، تبين من الاشعة السينية التي قام بها الطبيب لفحص معدة الفتاة أنهاا إبتلعت قطعة حديدية مدببة تشبه شظايا الزجاج تسببت في إصابات بجروح .



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