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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص .. السد القطري يكشف حقيقة عرض المليار يورو لضم ميسي

ليونيل ميسي لاعب
ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة

كشف مصدر بنادي السد القطري، حقيقة، تقديم عرض بـ مليار يورو، للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني، للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، عن تقديم السد عرضا بـ مليار يورو لـ ليونيل ميسي، للتعاقد معه لمدة 3 سنوات، بعد رحيله عن صفوف برشلونة.

ونفى المصدر ما تردد عن تقديم إدارة السد أي عروضا لضم ليونيل ميسي، مؤكدا أن النادي لم يفكر في هذا الأمر إطلاقا.

 

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وأوضح المصدر، أن السد لديه 5 محترفين مسجلين في صفوفه، كما أن ميسي لا يزال قادرا على اللعب في أكبر فرق أوروبا، بعد رحيله عن برشلونة.

 

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يذكر أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أعلن،أول أمس، الخميس، في بيان رسمي رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسميا، عن النادي الكتالوني".

 

وجاء بيان برشلونة كالاتي: "يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

" على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".


وأضاف:"في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية ".


وأتم:" يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

 

ألقاب ميسي مع برشلونة:

بلغ مجموع ألقاب ميسي مع البلوجرانا 34 لقبًا، ولم يترك اللاعب صاحب الـ34 عامًا بطولة خاضها ولم يتُوج بلقبها، إذ فاز بجميع الألقاب المتاحة على صعيد الأندية.

وكان اللقب الأول  لميسي مع برشلونة هو الدوري الإسباني موسم 2004-2005، فيما كان آخر ألقابه الفوز بكأس مللك إسبانيا في أبريل 2021

وجاءت بطولات ميسي مع برشلونة كالاتي:

الدوري الإسباني (10 مرات): مواسم 2004–2005، 2005–2006، 2008–2009، 2009–2010، 2010–2011، 2012– 201 3، 2014– 201 5، 2015– 201 6، 2017– 201 8، 2018– 201 9.

دوري أبطال أوروبا (4 مرات): مواسم 2005-2006، 2008-2009، 2010-2011، 2014-2015.

كأس ملك إسبانيا (7 مرات): مواسم 2008-2009، 2011-2012، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018، 2020-2021.

كأس السوبر الإسباني (8 مرات): أعوام 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018.

كأس السوبر الأوروبي (3 مرات): أعوام 2009، 2011، 2015. كأس العالم للأندية (3 مرات): أعوام 2009،2011، 2015.

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