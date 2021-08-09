لازم نصبر.. سيف زاهر: الرياضة المصرية أصبحت في حته تانية مؤخرًا

نشر الإعلامي سيف زاهر تغريدة من خلال حسابة الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب سيف زاهر: “ مصر والرياضة المصرية في حته تانية مؤخرًا بس لازم نصبر ”.

وكان أكد الإعلامي سيف زاهر، أن نادي النصر السعودي تقدم بعرض مادي كبير للنادي الأهلي للحصول علي خدمات محمد الشناوي حارس مرمي الأحمر ومنتخب مصر.

وأكمل سيف زاهر: “النصر يرغب بقوة في ضم محمد الشناوي خلال الانتقالات الصيفية وتم رصد مبلغ ضخم للحصول علي خدماته”.

وأوضح: “أتوقع رفض الشناوي للعرض المقدم من نادي النصر السعودي لأنه يجد الراحة في النادي الأهلي ويرغب في الاستمرار معهم وحصد الألقاب والبطولات”.