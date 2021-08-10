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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعرف على تفاصيل تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر .. فيدو

تحلية المياة
تحلية المياة

قالت دكتورة رشا الخولى، خبيرة الموارد المائية، إن حصة مصر المائية من أهم الموضوعات الساخنة المطروحة على الساحة الآن، لافتة إلى أن مصر لا تعمل على تحلية المياه وإنما كل المصادر غير التقليدية.

وأضافت "الخولى"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية تن، أن تعداد سكان مصر فى زيادة رهيبة جداً،  وبالتالى لابد أن يتم زيادة المياه العذبة من المصادر غير التقليدية سواء من إعادة استخدام المياه المصارف الزراعية أو تحلية مياه البحر والجوفية  .

وأشارت خبيرة الموارد المائية، إلى أن كل هذه المصادر غير التقليدية لابد أن تكون جزءا أساسيا فى من حصة مصر فى المياه العذبة.

وفى سياق آخر، قال هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بجامعة أخن الألمانية، إن أي متر مكعب من المياه تقوم إثيوبيا بحجزه خلف سد النهضة، يأتي على حساب حصتي مصر والسودان.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا خصمت 4 مليارات متر مكعب من المياه -من حصة مصر- العام الماضي، ومتوقع أن تخصم مثل تلك الكمية العام الجاري.

وأردف هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بجامعة أخن الألمانية، أن المواطن المصري لن يشعر العام بالحالي بنقص مياه نهر النيل؛ لأن المخزون خلف السد العالي سيعوض تلك الكميات، مشيرًا إلى أن التأثير يكون تراكميًا.

واستطرد، أن الشركة التي تتولى إنشاء سد النهضة، لا يمكنها الإقدام على بناء سد لا يتجاوز حجمه وسعته 1. من سد إثيوبيا في أي دولة أوروبية، دون إجراء دراسات اقتصادية واجتماعية.

وأضاف أن الدبلوماسية المصرية نجحت في وضع ملف سد النهضة على طاولة مناقشات مجلس الأمن العام الماضي، وهذا يحدث لأول مرة أن يتم مناقشة ملف المياه داخل أروقة مجلس الأمن.

ولفت هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بجامعة أخن الألمانية، إلى أن مصر لا تطلب المستحيل، بل تسعى لوجود مراقبين ووسطاء لمنع إثيوبيا من اتخاذ إجراء أحادي، لافتا إلى أن هذه مطالب مشروعة.

واختتم، أن تأثير سد النهضة على السودان لحظي ويومي وليس تراكميا مثلما هو الحال مع مصر، لافتا إلى أن السودان عاشت الصيف الماضي  الظواهر كافة من جفاف وسيول وفيضانات.

تحلية المياه المصادر الغير تقليدية المصارف الزراعية مياه البحر مصر حصة مصر المائية خبيرة الموارد المائية رشا الخولى

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