أب يقتل طفليه بالرصاص|ويعترف: كانا سيرثان الحمض النووي للثعابين من أمهما

أطلق أب النار على صدر طفليه الصغيرين بمسدسه ظنا منه أنهما ورثا جينات "الحية" من زوجته، وسيصبحان وحشين حينما يكبران ويتسببان في أذى للأفراد والمجتمع الأمريكي بأكمله.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اعترف ماثيو تايلور، البالغ من العمر 40 عاما بقتل طفليه الصغيرين بمسدس صيد خاص به لانه مؤمن بـ "نظرية المؤامرة الكونية" ويعتقد ان طفليه سيرثان الحمض النووي لفصيلة الثعابين، والتي ورثاها من أمهما وسيكبران ليصبحا وحشين مفترسين، بحسب اعتقاده.

الاب والرضيع

زوجة ماثيو ابلغت السلطات عن اختفائه بعد ان غادر المنزل مصطحبا معه ابنتهما البالغة من العمر 10 اشهر فقط، وابنهما البالغ من العمر عامين، مستقلا السيارة دون إخبارها عن وجهته او موعد عودته بالأطفال.

وألقت الشرطة القبض على الأب على الحدود المكسيكية بعد أن تأكدوا من إطلاقه النار على طفليه من مسدسه داخل مقعد السيارة.

وقال مسؤل في مكتب التحقيقات الفدرالية إن دورية الجمارك والحدود ألقت القبض على ماثيو عندما حاول العودة الى حدود الولايات المتحدة الأمريكية بمفرده بعد يومين من عثور الشرطة المكسيكية على جثتي الطفلين والتأكد من مطابقتهما للمواصفات المعلن عنها من قبل الأم.

ووفقا للمحققين إن الأب مقتنع بنظرية مؤامرة تؤمن بالخرافات أشاعها البعض أثناء فترة تولي دونالد ترامب حكم امريكا، وأصبح يؤمن بها الكثيرون في وقتنا الحالي، ولم يجد الأب صعوبة في الإعتراف بقتله طفليه لأنه يعتقد أنهما سوف يكبران ليصبحا وحشين خطيرين يسببان أذى للناس والمجتمع لذلك وجب عليه قتلهما.