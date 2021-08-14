الظواهر الفلكية لا تنتهي.. ظواهر تحدث في الثاني لشهر أغسطس.. قمر الحفش يلمع بنسبة 99.7% واقتران القمر مع أكبر كواكب المجموعة الشمسية

الدكتور جاد القاضي: الظواهر الفلكية جميلة ندعو إليها المواطنين للاستمتاع بمشاهدتها



الدكتور جاد القاضي: الظواهر الفلكية لديها العديد من الفؤائد الفلكية



الدكتور أشرف تادرس: الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان

يشهد شهر أغسطس العديد من الظواهر الفلكية التى يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم بالسماء، أعلن المعهد القومي لـ البحوث الفلكية والچيوفيزيقية ، أن هناك العديد من الأحداث فلكية مهمة من المقرر أن تحدث خلال شهر أغسطس الجاري وهي كالتالي:



قمر شهر محرم فى طور التربيع الأول

(15 أغسطس)



ويصل القمر عند أقرب مسافة له من الأرض

(17 أغسطس)

اقتران كوكبى عطارد والمريخ (19 أغسطس)



سيكون كوكب المشتري العملاق في أفضل وضع له بالنسبة للأرض حيث يضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس ، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام ، وسيترائى طوال الليل في ذلك اليوم .. وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب المشتري وأقماره الأربعة الشهيرة ...

كوكب المشتري في مقابلة مع الشمس (19 أغسطس )

حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام .

كوكب المشترى فى مقابلة الشمس (20 أغسطس)



القمر عند أبعد مسافة له من الشمس(21 أغسطس)

اقتران القمر مع كوكب زحل (21 أغسطس)

ومن الجدير بالذكر ملاحظة وجود القمر وكوكب زحل يتجاوران في السماء يوم 21 أغسطس بعد غروب الشمس وحتى الثالثة و45 دقيقة فجر اليوم التالي .



اكتمال قمر شهر محرم (بدر أغسطس) (22 أغسطس)

يبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 20 حتى 23 أغسطس حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون اجهزة ، اما وقت البدر الكامل فسيكون في 22 أغسطس باذن الله حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.7% ، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الحفش لأن هذا الوقت من العام يسهل صيد سمك الحفش الكبير في البحيرات العظمى



اقتران القمر مع كوكب المشتري (22 أغسطس)

وكذلك القمر وكوكب المشتري يتجاوران في السماء يوم 22 أغسطس وحتى قبيل شروق الشمس فجر اليوم التالي .



القمر عند ابعد مسافة له من الأرض(30 أغسطس)



وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.



وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن جميع الظواهر الفلكية إل جانب فائدتها فلكية ، إلى أنها ظواهر جميلة ، ندعو إليها المواطنين للاستمتاع بمشاهدتها، وان وجمال تلك الظاهرة يمكن في الحسابات الدقيقة لـ المناسبات العربية والأعياد القادمة .



كما أكد مدير معهد القومي البحوث الفلكية، أن اقتران الكواكب يحدث خلال أوقات معينة فيظهر كوكبان خلف بعضهما على نفس الخط المار بالنسبة للرائي ولكن في الحقيقة المسافات بينهما كبيرة.